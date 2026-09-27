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Protest bei Israel-Hymne
Ganze irische Mannschaft senkt die Köpfe

Die irischen Nationalspieler protestieren während der israelischen Hymne, indem sie die Köpfe senken. Zum Handshake kommt es ebenfalls nicht.
Publiziert: 27.09.2026 um 23:06 Uhr
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