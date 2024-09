Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Schon ihre Fingernägel verraten, dass etwas Spezielles bevor steht. Para-Radfahrerin Flurina Rigling (28) hat das Zürich-Wappen und das Schweizer Kreuz aufgemalt. «Das mache ich sonst nie», sagt sie lachend beim Treffen mit Blick. Es ist Heim-WM in Zürich, in ihrem Heimatkanton. Rigling ist in Hedingen ZH aufgewachsen und lebt immer noch da. Näher gelegen kann ein Grossanlass kaum sein.

Bereits seit fünf Jahren hat sie diese WM im Kopf. Am Dienstag wird Rigling direkt neben Seepromenade und Sechseläutenplatz ins Ziel rasen. Als sie im Jahr 2019 den Schritt zu ambitioniertem Sporttreiben machen wollte, fand sie ihren Förderer in Nati-Coach Daniel Hirs. Dieser brachte sie zum Para-Radsport und warf bereits den Gedanken an Zürich 2024 als Fernziel in die Runde. Das habe sie enorm motiviert, den Weg zur Spitzensportlerin zu verfolgen, erzählt Rigling.

Seit der Geburt lebt sie ohne vier von fünf Strängen an den Händen und Füssen. Deshalb kann sie auf dem Rad nur auf die Pedale drücken und nicht ziehen, was besonders beim Beschleunigen am Start und bei Sprints ein Nachteil ist. Auch das Greifen und Abstützen mit dem Oberkörper auf dem Lenker ist dadurch anspruchsvoller. Dafür ist sie stark, wenn sie mal in Fahrt ist und erst recht, wenn es bergauf geht. Ein Motto hilft ihr: Selbst an der Tour de France gibt es Fahrerinnen, die bergauf stärker sind und andere, die dafür stärker sprinten.

Flurina Rigling posiert vor der Heim-WM im Zielraum für Blick und zeigt ihre angemalten Fingernägel. Foto: Simon Strimer 1/10

Ihre Schuhe kommen aus dem 3D-Drucker

In Zürich startet Rigling im Zeitfahren am Dienstag (12 Uhr) als Vizeweltmeisterin – und am Samstag im Strassenrennen als Titelverteidigerin! In den letzten Monaten hat sie Medaillen gesammelt, wie andere Briefmarken. Fünf räumte sie vor einem Jahr an der WM in Schottland ab, wo sie auch auf der Bahn fuhr. Im Frühling bei der Bahn-WM in Rio kamen nochmals fünf dazu. Und zuletzt an den Paralympics in Paris Silber und Bronze. Der Kampf um die Medaillen in Zürich wird trotzdem hart: «In meiner Kategorie sind alle da, die Rang und Namen haben.»

Rigling macht neben der Strecke alles, um immer weiterzukommen. Ihr Leben als Para-Radfahrerin? Hochprofessionell. «Ich bin ein eigenständiges Unternehmen», sagt sie. Ein Trainer-Team, Aeordynamik-Experten, Krafttrainer in Magglingen, Nati-Trainer, Sport-Psychologin, Ernährungsberatung, Orthopäden, Physio – alles ist dabei. Teile ihres Velos und die Schuhe kommen nun aus dem 3D-Drucker.

Das Tüfteln begleitet sowieso ihr Leben. Schon immer musste sie nach speziellen Lösungen suchen. Es begann beim Stricken, wo sie eine spezielle Halterung brauchte. So kann sie Pullover selber machen. Bei ihrem ersten Rennvelo musste sie den Lenker verändern, um sich besser abstützen zu können. Also testete sie mithilfe der Ausläufe verschiedener Spritzkannen geeignete Winkel und entwickelte zusammen mit ihrem Vater und ihrem Velomech Marc Nägeli Prototypen.

Zürich 2024: Programm Para-Rad-WM Di, 24.9.

Zeitfahren Frauen C1-3, 11 Uhr (mit Rigling, C2, 12 Uhr)

Zeitfahren Frauen H3-5, 11 Uhr

Zeitfahren Männer C1-3, 11 Uhr

Zeitfahren Männer H1-5, 11 Uhr

Zeitfahren Frauen T1-2, 16 Uhr Do, 26.9.

Strassenrennen Männer H1-2, 9 Uhr

Strassenrennen Frauen H1-5, 9 Uhr

Strassenrennen Männer C4-5, 12.15 Uhr Fr, 27.9.

Strassenrennen Männer C2, 8.30 Uhr

Strassenrennen Frauen T1-2, 11 Uhr Sa, 28.9.

Strassenrennen Männer H3, 8.15 Uhr

Strassenrennen Frauen C1-3, 10.45 Uhr (mit Rigling, C2)

Strassenrennen Frauen C4-5, 10.45 Uhr So, 29.9.

Strassenrennen Männer H4, ab 9.45 Uhr Di, 24.9.

Zeitfahren Frauen C1-3, 11 Uhr (mit Rigling, C2, 12 Uhr)

Zeitfahren Frauen H3-5, 11 Uhr

Zeitfahren Männer C1-3, 11 Uhr

Zeitfahren Männer H1-5, 11 Uhr

Zeitfahren Frauen T1-2, 16 Uhr Do, 26.9.

Strassenrennen Männer H1-2, 9 Uhr

Strassenrennen Frauen H1-5, 9 Uhr

Strassenrennen Männer C4-5, 12.15 Uhr Fr, 27.9.

Strassenrennen Männer C2, 8.30 Uhr

Strassenrennen Frauen T1-2, 11 Uhr Sa, 28.9.

Strassenrennen Männer H3, 8.15 Uhr

Strassenrennen Frauen C1-3, 10.45 Uhr (mit Rigling, C2)

Strassenrennen Frauen C4-5, 10.45 Uhr So, 29.9.

Strassenrennen Männer H4, ab 9.45 Uhr Mehr

Direkt vor den Paralympics hat die Politik-Studentin auch noch die Masterarbeit eingereicht. Ein Mammutprogramm. Parallel war sie für Höhentrainings auf dem Bernina und wie regelmässig auch Rad-Stars wie Stefan Küng auf dem Säntis. «Im Bähnli nach unten habe ich erfahren, dass ich für Paris selektioniert bin», erzählt Rigling. So wurde der Sommer lanciert. Gelingt nun der goldige Abschluss in Zürich?