Die Dominanz von Catherine Debrunner geht weiter in Paris: Die Schweizer Rollstuhlfahrerin holt auch über 400 m Gold für die Schweiz. Und auch Schär holt für die Schweiz eine Medaille – sie sichert sich Silber.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Catherine Debrunner holt in ihrem fünften Final an den Paralympics die vierte Goldmedaille. Die 29-jährige Thurgauerin gewinnt in der Kategorie T53 über 400 m souverän. Mit 51,60 stellte Debrunner eine paralympischen Rekord auf. Die zweitklassierte Britin Samantha Kinghorn distanzierte sie um 1,85 Sekunden.

Für Debrunner enden damit die paralympischen Bahnrennen mit der optimalen Ausbeute. In allen Rennen, in denen sie als Favoritin angetreten ist, gewann sie. Über 100 m hatte sie in ihrer nominell schwächsten Disziplin neben der starken britischen Sprinterin Kinghorn nicht wirklich damit gerechnet, realistische Chancen auf Gold zu haben. Silber war damit das Optimum.

Schär holt Silber

In Debrunners Lieblingsdisziplin über 400 m zeigt sie den Gegnerinnen aber noch einmal deutlich auf, dass sie auf der Bahn fast nicht zu schlagen ist. Neben Debrunner holt auch Manuela Schär über 400 m Edelmetall für die Schweiz. Die 39-Jährige fährt zu ihrem Karriereende hin in der Kategorie T54 zu Silber.