1/4 Catherine Debrunner holt über 100 m Silber.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Catherine Debrunner gelingt an den Paralympics in Paris nach ihren Triumphen über 800, 1500 und 5000 m die Umstellung auf die Kurzstrecken. Die Thurgauerin wird über 100 m Zweite.

Debrunner sieht sich am Mittwoch im Stade de France wie vor Jahresfrist an der WM einzig von Samantha Kinghorn bezwungen. Die Britin ist in 15,64 Sekunden um 13 Hundertstel schneller als die Schweizerin, die sich danach im SRF-Interview «sehr stolz» über ihre vierte Medaille im vierten Rennen zeigte. «Ich wusste, dass es mit Samantha einen mega-spannenden Fight geben wird. Ich habe nichts falsch gemacht, sie war einfach schneller und hat den Sieg verdient», so Debrunner.

Für die 29-Jährige verbleiben an diesen Paralympics zwei weitere Wettkämpfe. Zunächst steht am Donnerstag das Rennen über 400 m an, am Sonntag folgt der abschliessende Marathon. Beide Male ist Debrunner die Topfavoritin und kann ihre bereits jetzt historische Ausbeute in Paris noch weiter vergrössern.