An den Paralympics holt Robin Cuche seine zweite Goldmedaille. Nachdem der Schweizer bereits die Abfahrt am Samstag gewinnen konnte, steht er auch im Super-G zuoberst auf dem Podest.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Robin Cuche (27) gewinnt an den Paralympics in Milano Cortina den Super-G in der Kategorie Stehend. Es ist seine zweite Goldmedaille nach dem Erfolg in der Abfahrt am Samstag. Der US-Amerikaner Patrick Halgren (33) fährt auf den zweiten Rang, vor dem drittplatzierten Franzosen Jules Segers (23).

Der Schweizer Speed-Spezialist zeigt sich im Ziel gegenüber dem SRF glücklich, aber dennoch überrascht über seinen Sieg: «Ich wusste, dass ich eine Medaille im Super-G gewinnen könnte, aber an Gold habe ich nicht gedacht. Ich hatte nach dem Lauf nicht das Gefühl, dass es reichen würde. Ich nehme es aber gerne an». Angesprochen auf sein Ziel, eine Goldmedaille in der Abfahrt zu holen und jetzt auch den Super-G zu gewinnen, erklärt der Neffe von Didier Cuche (Olympia-Silber im Super-G 1998): «Ich kann es noch nicht wirklich glauben. Ich hatte zwischen den beiden Rennen kaum Zeit, darüber nachzudenken.»

Die restlichen Schweizer verpassen das Podest deutlich. Théo Gmür (29) platziert sich auf Rang 13 vor Emerick Sierro (19) auf dem 15. Für Ueli Rotach (23) reicht es lediglich für den 26. Platz.

Auch in der Kategorie sitzend findet der Super-G mit Schweizer Beteiligung statt. Zu Podesterfolgen kommt es jedoch nicht. Pascal Christen (33) klassiert sich auf dem 10. vor Christophe Damas (23) auf dem 19. Rang.