Wer trägt die Schweizer Fahne bei der Eröffnungsfeier für die Spiele von Mailand/Cortina? Viele Top-Athleten sind durch ihre Wettkämpfe verhindert. Swiss Olympic wird am Donnerstag die beiden Namen präsentieren.

Er hätte in dieser ganz besonderen Kategorie wohl zu Roger Federer (44) aufgeschlossen. Aber Simon Ammann (44) verpasst die Quali für seine achten Olympischen Spiele knapp – und so fällt die Skispringer-Legende auch als möglicher Schweizer Fahnenträger für die Eröffnungsfeier weg. Es hätte Ammanns zweiter Einsatz als Fahnenträger nach 2014 sein können. Nun bleibt Federer der einzige Olympionike der Neuzeit, der zweimal die Schweizer Delegation anführte.

Wer kommt nun für Mailand/Cortina zum Zug? Es gibt wie zuletzt immer eine Frau und einen Mann als Fahnenträgerin respektive -träger von jeder Nation. Ein Blick auf die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten zeigt: Uns gehen bei den grossen Namen die Optionen aus.

Für die Ski-Stars ist der Termin ungeeignet

Der Roger Federer des Schneesports, Marco Odermatt, wird sich am Vorabend der Abfahrt nicht stundenlang in die Kälte stellen. Auch die Ski-Freestyle-Grössen Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin und Andri Ragettli fallen weg, sie bestreiten am Samstag die wichtige Slopestyle-Quali. Kein Thema ist auch Corinne Suter, die im vollen Fokus auf die Abfahrt am Sonntag ist. Gleiches gilt voraussichtlich für Slalom-Weltmeisterin Camille Rast und Wendy Holdener, die dann am Dienstag erstmals ran müssen.

Zur Eröffnungsfeier muss man wissen: Die Haupt-Show findet zwar in Mailand im San-Siro-Stadion statt. Doch auch in Livigno, Predazzo und Cortina steigen zeitgleich Zeremonien. Die beiden Fahnenträger können auch an verschiedenen Orten auflaufen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fürs San Siro kommt eigentlich nur die Eishockey-Nati der Männer in Frage. Wobei hier auch die NHL-Stars wie Roman Josi und Nino Niederreiter nicht verfügbar sind, sie spielen unter der Woche noch in Übersee. Doch wie wäre es mit Goalie Leonardo Genoni (38)? Als dreifacher Vize-Weltmeister bringt er mehr als genug Palmarès mit. Die Frauen-Nati ist am Freitag noch im Einsatz.

Kaum eine namhafte Frau kommt in Frage

Neben Suter, Odermatt und Gremaud ist von den sieben Gold-Helden von Peking 2022 nur noch Skicrosser Ryan Regez wieder am Start (Feuz ist zurückgetreten, Gisin und Gut-Behrami sind verletzt). Aber der Berner wird wegen des Renntermins in der zweiten Woche erst später anreisen.

Noch verzwickter ist die Suche nach der weiblichen Hauptrolle. Als Multi-Weltmeisterin wäre Silvana Tirinzoni mehr als valabel, doch die Vierer-Curling-Teams reisen erst am Montag nach Cortina. So rücken Bob-Europameisterin Melanie Hasler oder die zweifache WM-Bronzegewinnerin Nadine Fähndrich (Langlauf) als mögliche Fahnenträgerin in den Fokus.

Das Langlauf-Team nimmt in Predazzo im Val di Fiemme an der Parade teil, die dann eben auch zur Eröffnungszeremonie gehört.

Eine herzige und unter den ganzen teilnehmenden Nationen wohl eine einmalige Variante wäre diese: Das Ehepaar Ladina und Dario Caviezel läuft gemeinsam in Livigno als Fahnenträger ein. Sie nimmt schon das vierte Mal an den Winterspielen teil, er das dritte Mal. Und beide hören nach dieser Saison auf.

Swiss Olympic verkündet die zwei Namen am Donnerstag in Mailand.

Wen wünscht du dir als Fahnenträgerin oder Fahnenträger? Stimme jetzt ab!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos