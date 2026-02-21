Die Schweiz kommt aus dem Jubeln kaum mehr heraus. Im Skibergsteigen gibts nach der erfolgreichen Sprint-Premiere und der Goldmedaille von Marianne Fatton gleich den nächsten Grund zum Jubeln: Gemeinsam mit Partner Jon Kistler läuft die Olympiasiegerin vom Freitag heute zu Silber.
Ganz kurz kann das Schweizer Team sogar von Gold träumen. Denn Fatton kann, wie schon im Einzelrennen, von einem Fehler der Französin Emily Harrop profitieren. Die Lücke, die zwischenzeitlich fast 30 Sekunden beträgt, schrumpft vor der letzten Übergabe auf Kistler plötzlich auf unter zwei Sekunden zusammen. Doch der Zürcher, der ein echtes Stadtkind ist, kann im Goldkampf aber kein Briquet zulegen und muss den Franzosen Thibault Anselmet wieder ziehen lassen. Die Silbermedaille ist der Schweiz allerdings nicht mehr zu nehmen. Dahinter sichert sich Spanien mit Einzel-Olympia-Sieger Oriol Cardona Coll und Ana Alonso Rodriguez Bronze.
Das Rennen zum Nachlesen im Ticker
Australien als Schlusslicht im Ziel
Mit rund fünfeinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerzeit erreicht das australische Team das Ziel. Schon eindrücklich, wie bei einem Rennen mit Siegerzeit unter 27 Minuten solche Unterschiede entstehen können.
Spanien an Position 3
Spanien holt Bronze – sofern die ausgesprochene Zeitstrafe nicht zu gross ist. Die USA auf Psotion 4 haben rund 17 Sekunden verloren.
Schweiz holt Silber
Doch dahinter kommt Jon Kistler als Nächstes. Silber für die Schweiz!
Frankreich holt wohl Gold
Anselmet jubelt nach dem letzten Wechsel bereits. Gold ist ihnen nicht mehr zu nehmen.
Cardona Coll gibt Gas
Der spanische Sprint.-Olympiasieger gibt richtig Gas und holt mächtig auf, liegt bereits wieder auf Platz 3. Derweil Kistler nicht ganz am Franzosen dran bleiben kann. Es sieht aus Schweizer Sicht wieder stark nach Silber aus, auch weil gegen Spanien eine Zeitstrafe von drei Sekunden ausgesprochen wurde.
Kistler im Aufstieg nicht ganz dabei
Kistler kann im Aufstieg nicht ganz mit dem Franzosen mithalten, der Rückstand wächst wieder auf rund zehn Sekunden an.
Plötzlich gehts um Gold!
Das gibts doch nicht! Harrop stolpert auf der Treppe und plötzlich ist Fatton an der Französin dran. Kistler liegt nur 1,3 Sekunden hinter dem Franzosen Anselmet, als Fatton an ihn übergibt. Derweil hat Spanien viel Zeit verloren, weil Alonso Rodrigeuz einen Fehler begeht.
Frankreich auf Goldkurs, Fatton festigt Platz 2
Frankreich ist wohl kaum mehr einzuholen, Harrop hat den Vorsprung auf fast 28 Sekunden ausgebaut. Doch Fatton schafft es, die Spanierin Alonso Rodriguez wieder etwas zu distanzieren.
Spanien holt auf
Der spanische Sprint-Olympiasieger Cardona Coll macht in den Aufstiegen viel Druck auf Kistler. Der Schweizer behauptet sich aber mit schnellen Wechseln und verkürzt seinerseits etwas auf die Spitze. Jetzt kommt aber bald wieder Harrop zum Zug.
Jetzt 18 Sekunden hinter Frankreich
Kistler behauptet den 2. Platz im 1. Aufstieg, muss die Lücke zu Gold aber weiter anwachsen lassen. Gut: sein Wechsel läuft super. Nach der Abfahrt hat er sich das Fell extrem schnell wieder an die Ski geklebt und baut den Vorsprung nach hinten weiter aus.