Die nächste Schweizer Medaille ist Tatsache. Marianne Fatton und Jon Kistler laufen in der Mixed Staffel zu Silber. Gold geht an Frankreich.

Die Schweiz kommt aus dem Jubeln kaum mehr heraus. Im Skibergsteigen gibts nach der erfolgreichen Sprint-Premiere und der Goldmedaille von Marianne Fatton gleich den nächsten Grund zum Jubeln: Gemeinsam mit Partner Jon Kistler läuft die Olympiasiegerin vom Freitag heute zu Silber.

Ganz kurz kann das Schweizer Team sogar von Gold träumen. Denn Fatton kann, wie schon im Einzelrennen, von einem Fehler der Französin Emily Harrop profitieren. Die Lücke, die zwischenzeitlich fast 30 Sekunden beträgt, schrumpft vor der letzten Übergabe auf Kistler plötzlich auf unter zwei Sekunden zusammen. Doch der Zürcher, der ein echtes Stadtkind ist, kann im Goldkampf aber kein Briquet zulegen und muss den Franzosen Thibault Anselmet wieder ziehen lassen. Die Silbermedaille ist der Schweiz allerdings nicht mehr zu nehmen. Dahinter sichert sich Spanien mit Einzel-Olympia-Sieger Oriol Cardona Coll und Ana Alonso Rodriguez Bronze.

