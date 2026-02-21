DE
FR
Abonnieren
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Skibergsteigen im Ticker
20. Medaille für die Schweiz! Fatton und Kistler holen Silber

Die nächste Schweizer Medaille ist Tatsache. Marianne Fatton und Jon Kistler laufen in der Mixed Staffel zu Silber. Gold geht an Frankreich.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren

Die Schweiz kommt aus dem Jubeln kaum mehr heraus. Im Skibergsteigen gibts nach der erfolgreichen Sprint-Premiere und der Goldmedaille von Marianne Fatton gleich den nächsten Grund zum Jubeln: Gemeinsam mit Partner Jon Kistler läuft die Olympiasiegerin vom Freitag heute zu Silber.

Ganz kurz kann das Schweizer Team sogar von Gold träumen. Denn Fatton kann, wie schon im Einzelrennen, von einem Fehler der Französin Emily Harrop profitieren. Die Lücke, die zwischenzeitlich fast 30 Sekunden beträgt, schrumpft vor der letzten Übergabe auf Kistler plötzlich auf unter zwei Sekunden zusammen. Doch der Zürcher, der ein echtes Stadtkind ist, kann im Goldkampf aber kein Briquet zulegen und muss den Franzosen Thibault Anselmet wieder ziehen lassen. Die Silbermedaille ist der Schweiz allerdings nicht mehr zu nehmen. Dahinter sichert sich Spanien mit Einzel-Olympia-Sieger Oriol Cardona Coll und Ana Alonso Rodriguez Bronze.

Das Rennen zum Nachlesen im Ticker

vor 17 Minuten
vor 13 Minuten

Australien als Schlusslicht im Ziel

Mit rund fünfeinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerzeit erreicht das australische Team das Ziel. Schon eindrücklich, wie bei einem Rennen mit Siegerzeit unter 27 Minuten solche Unterschiede entstehen können. 

vor 17 Minuten

Spanien an Position 3

Spanien holt Bronze – sofern die ausgesprochene Zeitstrafe nicht zu gross ist. Die USA auf Psotion 4 haben rund 17 Sekunden verloren.

vor 19 Minuten

Schweiz holt Silber

Doch dahinter kommt Jon Kistler als Nächstes. Silber für die Schweiz! 

vor 19 Minuten

Frankreich holt wohl Gold

Anselmet jubelt nach dem letzten Wechsel bereits. Gold ist ihnen nicht mehr zu nehmen. 

vor 20 Minuten

Cardona Coll gibt Gas

Der spanische Sprint.-Olympiasieger gibt richtig Gas und holt mächtig auf, liegt bereits wieder auf Platz 3. Derweil Kistler nicht ganz am Franzosen dran bleiben kann. Es sieht aus Schweizer Sicht wieder stark nach Silber aus, auch weil gegen Spanien eine Zeitstrafe von drei Sekunden ausgesprochen wurde.

vor 22 Minuten

Kistler im Aufstieg nicht ganz dabei

Kistler kann im Aufstieg nicht ganz mit dem Franzosen mithalten, der Rückstand wächst wieder auf rund zehn Sekunden an. 

vor 25 Minuten

Plötzlich gehts um Gold!

Das gibts doch nicht! Harrop stolpert auf der Treppe und plötzlich ist Fatton an der Französin dran. Kistler liegt nur 1,3 Sekunden hinter dem Franzosen Anselmet, als Fatton an ihn übergibt. Derweil hat Spanien viel Zeit verloren, weil Alonso Rodrigeuz einen Fehler begeht.

vor 29 Minuten

Frankreich auf Goldkurs, Fatton festigt Platz 2

Frankreich ist wohl kaum mehr einzuholen, Harrop hat den Vorsprung auf fast 28 Sekunden ausgebaut. Doch Fatton schafft es, die Spanierin Alonso Rodriguez wieder etwas zu distanzieren.

vor 32 Minuten

Spanien holt auf

Der spanische Sprint-Olympiasieger Cardona Coll macht in den Aufstiegen viel Druck auf Kistler. Der Schweizer behauptet sich aber mit schnellen Wechseln und verkürzt seinerseits etwas auf die Spitze. Jetzt kommt aber bald wieder Harrop zum Zug.

vor 35 Minuten

Jetzt 18 Sekunden hinter Frankreich

Kistler behauptet den 2. Platz im 1. Aufstieg, muss die Lücke zu Gold aber weiter anwachsen lassen. Gut: sein Wechsel läuft super. Nach der Abfahrt hat er sich das Fell extrem schnell wieder an die Ski geklebt und baut den Vorsprung nach hinten weiter aus.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen