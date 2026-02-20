Die Aerials-Medaille von Noé Roth ist eine historische: Es ist das 16. Edelmetall für die Schweiz an diesen Spielen – eine neue Bestmarke. Und die Chancen sind intakt, dass der Rekord noch ausgebaut wird.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mit Noé Roths Silber-Medaille im Aerials-Wettkampf der Männer ist klar: Die Olympischen Winterspiele 2026 gehen definitiv in die Schweizer Sportgeschichte ein. Mit dem 16. Edelmetall übertrifft die Schweizer Delegation in Norditalien den bisherigen Bestwert von 15 Medaillen von den Spielen in Calgary 1988, Pyeongchang 2018 und Peking 2022!

Mehr als die Hälfte dieser historischen Medaillenausbeute stammt von den alpinen Skifahrerinnen und Skifahrern, die an den beiden Standorten in Bormio und Cortina d'Ampezzo ganze neunmal Edelmetall herausfuhren. Dazu gesellen sich drei Medaillen im Ski Freestyle und je eine im Skispringen, Langlauf, Eishockey und Skibergsteigen.

Die Chancen, dass diese Bestmarke noch weiter angehoben wird, sind an den letzten Olympiatagen mehr als intakt: Beim Skicross der Männer hat die Schweiz mehrere heisse Eisen im Feuer, im Skibergsteigen steht noch die Mixed-Staffel an und auch die beiden Curling-Teams spielen um Edelmetall. Und ein Rekord ist noch zu holen: In Peking und in Sotschi 2014 gab es jeweils sieben Goldmedaillen – zu dieser Marke fehlt aktuell noch ein Olympiasieg.