DE
FR
Abonnieren

«Schauen, was noch passiert»
Rast wird in Cortina für Silber gefeiert

Camille Rast wird im House of Switzerland in Cortina für ihre Silbermedaille gefeiert. Blick konnte mit ihr über das Rennen und die Party sprechen.
Publiziert: 20:39 Uhr
Kommentieren
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen