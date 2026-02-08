DE
Russi über Olympia-Abfahrt
«Diesen Hammer muss Odermatt erst einmal verdauen»

Marco Odermatt wird in der Olympia-Abfahrt vierter und verpasst die Medaillen hauchdünn. Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Podcast «APRÈS-SKI» über Odermatts Fahrt und sagt, weshalb Odermatt aktuell viel zu kauen hat.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
russi-tdd317770.jpg
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 24
