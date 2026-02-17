DE
Elfter Olympiatag in Mailand und Cortina
Das läuft am Dienstag – diese Schweizer sind im Einsatz

Bei Olympischen Winterspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 17. Februar 2026 ins Geschehen eingreifen.
Gold-Anwärter Noé Roth bestreitet am Dienstag die Aerials-Qualifikation.
Foto: AFP
Blick Sportdesk

Curling

09.05 Uhr: Round Robin, Männer, Schweiz – Schweden (Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin)

09.05 Uhr: Round Robin, Männer, USA – China

09.05 Uhr: Round Robin, Männer, Tschechien – Deutschland

14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Schweiz – Südkorea (Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald, Selina Witschonke)

14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Schweden – Kanada

14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Italien – Japan

14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Dänemark – USA

19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Deutschland – Schweiz (Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin)

19.05 Uhr: Round Robin, Männer, USA – Italien

19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Kanada – Grossbritannien

19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Schweden – Norwegen

Nordische Kombination

10.00 Uhr: Männer, Skispringen, Grossschanze

13.45 Uhr: Männer, Langlauf, 10 km

Ski Freestyle

10.45 Uhr: Frauen, Aerials, Qualifikation (Lina Kozomara)

13.30 Uhr: Männer, Aerials, Qualifikation (Noé Roth, Pirmin Werner)

19.30 Uhr: Männer, Big Air, Final

Noé Roth hat im Vorfeld bei der Blick-Medaillenwette angekündigt, sich im Fall der Fälle einen radikalen Seitenhaarschnitt, also einen «aggressiven Mullet» verpassen zu lassen. Pirmin Werner würde den Gang ins Tattoo-Studio wagen und sich dort ein Motiv stechen lassen.

Eishockey

12.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Schweiz – Italien

12.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Deutschland – Frankreich

16.40 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Tschechien – Dänemark

21.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Schweden – Lettland

Snowboard

13.00 Uhr: Frauen, Slopestyle

Bob

14.00 Uhr: Frauen, Zweierbob, Training (Melanie Hasler/Nadja Pasternack, Debora Annen/Salomé Kora)

19.00 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. Lauf (Michael Vogt/Amadou David Ndiaye, Timo Rohner/Tim Annen, Cédric Follador/Luca Rolli)

21.05 Uhr: Männer, Zweierbob, 4. Lauf (Michael Vogt/Amadou David Ndiaye, Timo Rohner/Tim Annen, Cédric Follador/Luca Rolli)

Bobpilot Cédric Follador hat angekündigt, dass er bei einem Medaillengewinn mit seinem Team «eine Bobfahrt in den Unterhosen absolvieren» würde.

Biathlon

14.30 Uhr: Männer, Staffel, 4 x 7,5 km (Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg)

Eisschnelllauf

14.30 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Halbfinals

14.52 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Halbfinals

16.22 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Duell um Bronze

16.28 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Duell um Gold

16.41 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Duell um Bronze

16.47 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Duell um Gold

Eiskunstlauf

18.45 Uhr: Frauen, Kurzprogramm (Livia Kaiser, Kimmy Repond)

Du willst keine Olympia-News verpassen? Dank neuer Funktion bist du hautnah dabei. Hier findest du das ganze Olympia-Programm in der Übersicht. Du willst das Olympia-Programm ausdrucken? Hier gibts den kompletten Zeitplan als praktisches PDF zum Downloaden. 

