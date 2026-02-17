Das läuft am Dienstag – diese Schweizer sind im Einsatz

Curling
09.05 Uhr: Round Robin, Männer, Schweiz – Schweden (Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin)
09.05 Uhr: Round Robin, Männer, USA – China
09.05 Uhr: Round Robin, Männer, Tschechien – Deutschland
14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Schweiz – Südkorea (Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald, Selina Witschonke)
14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Schweden – Kanada
14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Italien – Japan
14.05 Uhr: Round Robin, Frauen, Dänemark – USA
19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Deutschland – Schweiz (Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin)
19.05 Uhr: Round Robin, Männer, USA – Italien
19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Kanada – Grossbritannien
19.05 Uhr: Round Robin, Männer, Schweden – Norwegen
Nordische Kombination
10.00 Uhr: Männer, Skispringen, Grossschanze
13.45 Uhr: Männer, Langlauf, 10 km
Ski Freestyle
10.45 Uhr: Frauen, Aerials, Qualifikation (Lina Kozomara)
13.30 Uhr: Männer, Aerials, Qualifikation (Noé Roth, Pirmin Werner)
19.30 Uhr: Männer, Big Air, Final
Noé Roth hat im Vorfeld bei der Blick-Medaillenwette angekündigt, sich im Fall der Fälle einen radikalen Seitenhaarschnitt, also einen «aggressiven Mullet» verpassen zu lassen. Pirmin Werner würde den Gang ins Tattoo-Studio wagen und sich dort ein Motiv stechen lassen.
Eishockey
12.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Schweiz – Italien
12.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Deutschland – Frankreich
16.40 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Tschechien – Dänemark
21.10 Uhr: Männer, Vor-Viertelfinal, Schweden – Lettland
Snowboard
13.00 Uhr: Frauen, Slopestyle
Bob
14.00 Uhr: Frauen, Zweierbob, Training (Melanie Hasler/Nadja Pasternack, Debora Annen/Salomé Kora)
19.00 Uhr: Männer, Zweierbob, 3. Lauf (Michael Vogt/Amadou David Ndiaye, Timo Rohner/Tim Annen, Cédric Follador/Luca Rolli)
21.05 Uhr: Männer, Zweierbob, 4. Lauf (Michael Vogt/Amadou David Ndiaye, Timo Rohner/Tim Annen, Cédric Follador/Luca Rolli)
Bobpilot Cédric Follador hat angekündigt, dass er bei einem Medaillengewinn mit seinem Team «eine Bobfahrt in den Unterhosen absolvieren» würde.
Biathlon
14.30 Uhr: Männer, Staffel, 4 x 7,5 km (Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg)
Eisschnelllauf
14.30 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Halbfinals
14.52 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Halbfinals
16.22 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Duell um Bronze
16.28 Uhr: Männer, Teamverfolgung, Duell um Gold
16.41 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Duell um Bronze
16.47 Uhr: Frauen, Teamverfolgung, Duell um Gold
Eiskunstlauf
18.45 Uhr: Frauen, Kurzprogramm (Livia Kaiser, Kimmy Repond)
