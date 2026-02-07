Hoher Stock – Kanadas Führung zählt nicht

1. Pause

Nati-Stürmerin Quennec hat es im Vorfeld des Duells gegen ihr Heimatland angekündigt: Die Schweiz hat in Sachen Physis aufgeholt und kann mit den vierfachen Olympiasiegerinnen mitspielen. Dass es mit einem 0:0 in die erste Pause geht, ist ein kleiner Achtungserfolg für die Schweizerinnen. Torhüterin Maurer ist nach dem starken Auftritt gegen Tschechien auch gegen die Favoritinnen aus Kanada auf der Höhe.