Olympia-Gruppenspiel im Ticker
Hoher Stock – Kanadas Führung zählt nicht

vor 18 Minuten

1. Pause

Nati-Stürmerin Quennec hat es im Vorfeld des Duells gegen ihr Heimatland angekündigt: Die Schweiz hat in Sachen Physis aufgeholt und kann mit den vierfachen Olympiasiegerinnen mitspielen. Dass es mit einem 0:0 in die erste Pause geht, ist ein kleiner Achtungserfolg für die Schweizerinnen. Torhüterin Maurer ist nach dem starken Auftritt gegen Tschechien auch gegen die Favoritinnen aus Kanada auf der Höhe.

vor 20 Minuten

20. Minute

Erstes Powerplay für Kanada nach einem zu harten Check von Marti.

vor 22 Minuten

19. Minute

Nati-Verteidigerin Büchi verschwindet in der Garderobe. Sie scheint sich am Handgelenk wehgetan zu haben nach einem Check in die Bande.

vor 34 Minuten

12. Minute

Ein vermeintliches Tor von Kanada-Star Nurse wird sofort aberkannt wegen hohen Stocks.

vor 36 Minuten

11. Minute

Wey und Marti ziehen alleine los, doch Kanada-Verteidigerin Gosling stört Marti noch im Abschluss. Die erste Chance der Schweizerinnen ist sogleich eine Top-Möglichkeit.

vor 42 Minuten

7. Minute

Kanada-Goalie Maschmeyer muss sich während der Werbeunterbrechung mit Übungen warm halten, die Schweizerinnen haben noch keinen Schuss auf ihren Kasten abgefeuert.

vor 48 Minuten

3. Minute

Das war knapp: Kanadas Verteidigerin hämmert an den Pfosten.

vor 50 Minuten

1. Minute

Bereits nach 46 Sekunden muss Torhüterin Maurer den ersten Schuss von Nurse parieren.


vor 54 Minuten

Für die Schweizerinnen gehts in der stärkeren Gruppe A vor allem darum, sich gegen Tschechien und Finnland zu behaupten. Dann besteht die Chance auf Platz 3 in der Gruppe hinter USA und Kanada und somit einen vermeintlich schwächeren Gegner aus der Gruppe B im ohnehin schon gesicherten Viertelfinal.

21:02 Uhr

Nachdem unsere Nati nach dem gestrigen 4:3-Penaltysieg gegen Tschechien aus dem Verkehr gezogen wurde aufgrund eines positiven Norovirus-Tests und deswegen die Eröffnungsfeier im San Siro verpasste, wurden die Schweizerinnen heute Mittag wieder aus der Isolation entlassen. Bei keiner weiteren Spielerin traten Symptome auf. 

