Darum gehts
- Am 22. Februar endet Olympia 2026 mit Abschlussfeier
- Show findet im Unesco-Weltkulturerbe Arena di Verona statt
- Zeremonie umfasst Musikdarbietungen und feiert Athleten
Am Sonntag (22. Februar) tragen die Eishockeyspieler den letzten Wettkampf von Olympia 2026 aus. Nach dann 19 vollbepackten Tagen mit 116 verteilten Medaillensätzen und noch viel mehr Emotionen wird in einem letzten Akt der Feierlichkeit aufs Turnier zurückgeschaut und die sportlichen Höchstleistungen gebührend gefeiert. Dafür gibts wie schon bei der Eröffnung eine Aufführung der Extraklasse.
Erneut viel Show mit Sängern, Schauspielerinnen und Athleten
Nach vier Medaillenentscheidungen im Verlauf des Sonntags steht mit der Abschlussfeier um 20 Uhr das letzte Traktandum auf der Liste der Organisatoren. Diese greifen dabei auf Bekanntes zurück und bieten wie schon beim offiziellen Startschuss einen Mix aus Personen aus dem Show- und Musikbusiness auf.
Dazu zählen aus dem Land des Gastgebers unter anderen Sänger Achille Lauro, Schauspielerin Benedetta Porcaroli, DJ Gabry Ponte oder Ballettstar Roberto Bolle. Aus dem Ausland bestätigt wurden die Kanadierin Alessia Cara, die mit ihrer Stimme verzückt und der US-Amerikanische Musiker Stewart Copeland. Ein wichtiger Bestandteil sind abermals die Hunderten Athletinnen und Athleten, die an den Spielen ihren Traum einer Olympischen Medaille verfolgten und nun ein letztes Mal gefeiert werden.
Nebst modernen Faktoren zählen wie immer auch traditionelle Werte zur Feier. Zu den wichtigsten gehört etwa das Erlöschen der beiden Olympischen Feuer, das Einholen der Olympischen Flagge sowie deren Übergabe an Frankreich, in deren Alpen 2030 die nächsten Winterspiele stattfinden. Insgesamt dauert die Show zweieinhalb bis drei Stunden.
Austragungsort Arena di Verona ist Unesco-Weltkulturerbe
Anders als die Spiele an sich mit verschiedenen Austragungsorten und die verteilte Eröffnungsfeier beschränkt sich die Abschlussfeier auf einen einzigen Ort. Mit der Arena di Verona wurde ein wahres Kunstwerk aus römischen Zeiten gewählt, das 30 nach Christus erbaut wurde und seit dem Jahr 2000 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.
In Italiens drittgrösstem Amphitheater, das weltweite Berühmtheit durch sein jährliches Opernfestival erlangte, geht keine zwei Wochen nach der Abschlusszeremonie auch die Eröffnungsfeier der Paralympics über die Bühne. Diese finden vom 6.–15. März statt und umfassen sechs Sportarten.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
