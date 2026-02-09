Ammann meldet sich erstmals nach Olympia-Absage

Nach der Olympia-Absage meldet sich Skisprung-Legende Simon Ammann zum ersten Mal zu Wort. Der St.Galler teilt auf Instagram einen Post vom Skifahren und giftelt gegen Swiss Ski, das ihn nicht selektionierte.

Darum gehts Simon Ammann (44) reagiert öffentlich auf die Olympia-Absage durch Swiss Olympic

Skirennfahrerin Wendy Holdener unterstützte Ammann mit einem emotionalen Kommentar

Ammann verpasste seine achte Olympia-Teilnahme, stattdessen fährt er mit Familie Ski Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Skispringer Simon Ammann (44) meldet sich erstmals nach der bitteren Olympia-Absage zu Wort. «Wenn ich nicht das tun darf, was ich am meisten liebe und mich am meisten inspiriert hat, verbringe ich Zeit mit den Menschen, die ich am meisten liebe», schreibt Ammann auf Instagram. Dazu postet der St. Galler ein Bild, das seine drei Kinder mit Skiausrüstung in einer Gondel im Toggenburger Skigebiet Chäserrugg zeigt.

Für Holdener wäre Ammann «definitiv dabei gewesen»

Unter dem Post erhält er auch Unterstützung von Skirennfahrerin Wendy Holdener (32). Die Schwyzerin schreibt in einem Kommentar: «Du wärst für mich definitiv dabei gewesen».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ammann richtet mit dem Post eine Spitze gegen Swiss Ski. Die Verantwortlichen des Schweizer Skisportverbandes hatten rund anderthalb Wochen vor den Spielen nach wochenlangem Warten und mehrmaligem Vertagen der Entscheidung statt des Altmeisters den 25 Jahre jüngeren Felix Trunz (19) für Mailand und Cortina selektioniert.

Achte Teilnahme verwehrt

Für Ammann wäre es die achte Teilnahme gewesen, mit der er mit dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai und der deutschen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gleichgezogen wäre. Der Auftritt am diesjährigen Wintersport-Highlight blieb dem 44-Jährigen nun aber verwehrt. Statt Medaillenkampf in Italien heisst es nun Skifahren mit der Familie in der Schweiz.