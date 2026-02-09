Ammann meldet sich erstmals nach Olympia-Absage

Darum gehts
- Simon Ammann (44) reagiert öffentlich auf die Olympia-Absage durch Swiss Olympic
- Skirennfahrerin Wendy Holdener unterstützte Ammann mit einem emotionalen Kommentar
- Ammann verpasste seine achte Olympia-Teilnahme, stattdessen fährt er mit Familie Ski
Skispringer Simon Ammann (44) meldet sich erstmals nach der bitteren Olympia-Absage zu Wort. «Wenn ich nicht das tun darf, was ich am meisten liebe und mich am meisten inspiriert hat, verbringe ich Zeit mit den Menschen, die ich am meisten liebe», schreibt Ammann auf Instagram. Dazu postet der St. Galler ein Bild, das seine drei Kinder mit Skiausrüstung in einer Gondel im Toggenburger Skigebiet Chäserrugg zeigt.
Für Holdener wäre Ammann «definitiv dabei gewesen»
Unter dem Post erhält er auch Unterstützung von Skirennfahrerin Wendy Holdener (32). Die Schwyzerin schreibt in einem Kommentar: «Du wärst für mich definitiv dabei gewesen».
Ammann richtet mit dem Post eine Spitze gegen Swiss Ski. Die Verantwortlichen des Schweizer Skisportverbandes hatten rund anderthalb Wochen vor den Spielen nach wochenlangem Warten und mehrmaligem Vertagen der Entscheidung statt des Altmeisters den 25 Jahre jüngeren Felix Trunz (19) für Mailand und Cortina selektioniert.
Achte Teilnahme verwehrt
Für Ammann wäre es die achte Teilnahme gewesen, mit der er mit dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai und der deutschen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gleichgezogen wäre. Der Auftritt am diesjährigen Wintersport-Highlight blieb dem 44-Jährigen nun aber verwehrt. Statt Medaillenkampf in Italien heisst es nun Skifahren mit der Familie in der Schweiz.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.