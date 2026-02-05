Ein NHL-Star und eine Skicross-Weltmeisterin führen am Freitag die Schweizer Delegation an. Sie folgen auf Wendy Holdener und Andres Ambühl, den Fahnenträgern von Peking 2022.

Bis einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 ist es ein gut gehütetes Geheimnis. Nun ist die Katze aus dem Sack: Swiss Olympic hat bekanntgegeben, wer am Freitag die Schweizer Delegation anführen wird. Es sind Nino Niederreiter (33) und Fanny Smith (33). Das Duo hat die Ehre, die Schweizer Fahne zu tragen.

Die Wahl kommt überraschend – vor allem bei Nino Niederreiter. Denn der Schweizer NHL-Star ist in der Nacht auf Donnerstag noch in Nordamerika auf dem Eis gestanden und hat mit seinen Winnipeg Jets 1:5 gegen die Montreal Canadiens verloren. Mit der Nati steht das erste Spiel am 12. Februar (12.10 Uhr) auf dem Programm. Dann heisst der Gegner Frankreich. Noch später im Einsatz steht Smith. Die Medaillen im Skicross der Frauen werden erst am 20. Februar (12 Uhr) vergeben.

«Geht weit über das Sportliche hinaus»

Die beiden werden allerdings nicht gemeinsam mit der Fahne einlaufen. Wie Swiss Olympic in einer Medienmitteilung schreibt, hat Niederreiter seinen Auftritt im San-Siro-Stadion in Mailand während Smith die Schweizer Delegation an der Eröffnungsfeier in Livigno anführt. «Es ist eine grosse Ehre und eine Anerkennung, die weit über sportliche Resultate hinausgeht», wird Smith zitiert. «Ich freue mich darauf, diese starken und einzigartigen Emotionen mit dem gesamten Schweizer Olympia-Team zu teilen.»

Auch Niederreiter spricht von einer «riesigen Ehre und einem unglaublichen Privileg. Ich bin sehr stolz, dieses Symbol unseres Landes vor der ganzen Welt tragen zu dürfen und ich freue mich sehr auf das bevorstehende Eishockeyturnier.» Die beiden werden im Verlauf des Freitags in Mailand respektive Livigno eintreffen.

Bei der grossen Blick-Umfrage hatten die Leserinnen und Leser zwei andere Favoriten auserkoren. Weit über die Hälfte der Stimmen ging dabei an einen Teamkollegen Nino Niederreiter: Fast 60 Prozent stimmten für Eishockey-Natigoalie Leonardo Genoni (38). Wäre es nach der Blick-Leserschaft gegangen, hätte an Genonis Seite Langlauf-Star Nadine Fähndrich (30) die Delegation angeführt. Die zweifache WM-Bronzegewinnerin erhielt 36 Prozent aller Stimmen.

Vor vier Jahren waren ebenfalls eine Skifahrerin und ein Hockeyspieler Fahnenträger. Damals wurde die Schweizer Delegation von Wendy Holdener (32) und Andres Ambühl (42) angeführt.

