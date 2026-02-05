Blick-Leser haben klare Favoriten für Olympia-Fahnenträger

Am Donnerstag fällt die Entscheidung: Wer trägt die Schweizer Fahne am Freitagabend bei der Eröffnungsfeier? Die klaren Favoriten der Blick-Leser: Leonardo Genoni und Nadine Fähndrich.

Darum gehts Swiss Olympic verkündet am Donnerstag das Duo für die Fahnen-Träger

Leonardo Genoni und Nadine Fähndrich führen Umfrage mit 59 und 36 Prozent an

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Donnerstag um 12 Uhr lässt Swiss Olympic die Katze aus dem Sack und verkündet, welches Duo am Freitagabend die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier tragen darf. Die Blick-Leser haben zwei klare Favoriten.

Bei den Männern liegt Eishockey-Natigoalie Leonardo Genoni deutlich an der Spitze, 59 Prozent aller Umfrage-Teilnehmenden wollen den 38-Jährigen als Fahnenträger. An seiner Seite soll Langlauf-Star Nadine Fähndrich (30) die Delegation anführen. Die zweifache WM-Bronzegewinnerin erhält 36 Prozent aller Stimmen.

Snowboard-Ehepaar auf Platz 2

Dahinter belegt ein Ehepaar den zweiten Platz. Die beiden Snowboarder Dario (30) und Ladina Caviezel (32) bekommen 21 beziehungsweise 24 Prozent der Stimmen der Blick-Leser. Bei den männlichen Kandidaten sind fünf Prozent der Meinung, Skispringer Gregor Deschwanden (34) soll die Fahne tragen, vier Prozent sind für Biathlet Joscha Burkhalter (29) – zwölf Prozent wollen jemand anderes.

Bei den Frauen kommen Biathlon-Weltcupsiegerin Lena Häcki-Gross (30) und Bob-Pilotin (27) auf elf Prozent der Stimmen. 17 Prozent haben eine andere Athletin im Kopf.

Da viele Athletinnen und Athleten erst später anreisen oder wie beispielsweise die Ski-Cracks schon am Wochenende im Einsatz stehen, fehlen viele bei der Haupt-Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro. Allerdings werden gleichzeitig in anderen Austragungsorten der Spiele ebenfalls Zeremonien abgehalten, weshalb die Fahnenträger an unterschiedlichen Stationen auflaufen könnten.