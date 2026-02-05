Blick-Leser haben klare Favoriten für Olympia-Fahnenträger

Darum gehts
- Swiss Olympic verkündet am Donnerstag das Duo für die Fahnen-Träger
- Leonardo Genoni und Nadine Fähndrich führen Umfrage mit 59 und 36 Prozent an
- Snowboard-Ehepaar Caviezel erreicht am zweitmeisten Stimmen bei Blick-Umfrage
Am Donnerstag um 12 Uhr lässt Swiss Olympic die Katze aus dem Sack und verkündet, welches Duo am Freitagabend die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier tragen darf. Die Blick-Leser haben zwei klare Favoriten.
Bei den Männern liegt Eishockey-Natigoalie Leonardo Genoni deutlich an der Spitze, 59 Prozent aller Umfrage-Teilnehmenden wollen den 38-Jährigen als Fahnenträger. An seiner Seite soll Langlauf-Star Nadine Fähndrich (30) die Delegation anführen. Die zweifache WM-Bronzegewinnerin erhält 36 Prozent aller Stimmen.
Snowboard-Ehepaar auf Platz 2
Dahinter belegt ein Ehepaar den zweiten Platz. Die beiden Snowboarder Dario (30) und Ladina Caviezel (32) bekommen 21 beziehungsweise 24 Prozent der Stimmen der Blick-Leser. Bei den männlichen Kandidaten sind fünf Prozent der Meinung, Skispringer Gregor Deschwanden (34) soll die Fahne tragen, vier Prozent sind für Biathlet Joscha Burkhalter (29) – zwölf Prozent wollen jemand anderes.
Bei den Frauen kommen Biathlon-Weltcupsiegerin Lena Häcki-Gross (30) und Bob-Pilotin (27) auf elf Prozent der Stimmen. 17 Prozent haben eine andere Athletin im Kopf.
Da viele Athletinnen und Athleten erst später anreisen oder wie beispielsweise die Ski-Cracks schon am Wochenende im Einsatz stehen, fehlen viele bei der Haupt-Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro. Allerdings werden gleichzeitig in anderen Austragungsorten der Spiele ebenfalls Zeremonien abgehalten, weshalb die Fahnenträger an unterschiedlichen Stationen auflaufen könnten.