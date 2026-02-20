Franzosen-Skandal erzürnt Hockey-Welt an Olympia

Das französische Olympische Komitee schliesst Pierre Crinon aus, weil er sich ein bisschen selbst gefeiert hat. Im Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?» sprechen Dino Kessler und Raphi Walser über das Hockey-Beben rund um die Franzosen.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 46