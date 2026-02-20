«Free Pierre Crinon!» Franzosen-Skandal erzürnt Hockey-Welt an Olympia

Das französische Olympische Komitee schliesst Pierre Crinon aus, weil er sich ein bisschen selbst gefeiert hat. Im Eishockey-Podcast «SCHLIIFTS?» sprechen Dino Kessler und Raphi Walser über das Hockey-Beben rund um die Franzosen.