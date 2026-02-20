Bitteres Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati «Ein solches Spiel muss man irgendwann gewinnen»

Nach dem verpassten Halbfinal-Einzug ist die Hockey-Nati in der Kritik. Die Zwei-Tore-Führung gab man in den letzten Minuten aus der Hand. Über das Spiel reden Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».