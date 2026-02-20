DE
Bitteres Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati
«Ein solches Spiel muss man irgendwann gewinnen»

Nach dem verpassten Halbfinal-Einzug ist die Hockey-Nati in der Kritik. Die Zwei-Tore-Führung gab man in den letzten Minuten aus der Hand. Über das Spiel reden Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».
Publiziert: vor 51 Minuten
Aktualisiert: vor 34 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 46
