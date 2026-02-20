Nach dem verpassten Halbfinal-Einzug ist die Hockey-Nati in der Kritik. Die Zwei-Tore-Führung gab man in den letzten Minuten aus der Hand. Über das Spiel reden Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 46