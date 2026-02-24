Das US-Eishockey-Team der Frauen lehnt eine Einladung von US-Präsident Donald Trump zur State of the Union ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Eishockey-Olympiasiegerinnen lehnen Einladung von Präsident Trump ab

Trump scherzte über Frauen-Team und lud Männer zur State of the Union ein

US-Frauen gewinnen Gold am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die US-Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von Präsident Donald Trump (79) ausgeschlagen. Der hatte zuvor vor den Männern über die Einladung gewitzelt.

«Wir sind aufrichtig dankbar für die Einladung an unser mit der Goldmedaille ausgezeichnetes US-amerikanisches Frauen-Eishockeyteam und wissen die Anerkennung ihrer aussergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen», hiess es in einer Erklärung der Auswahl. «Aufgrund des Zeitpunkts und bereits zuvor vereinbarter akademischer und beruflicher Verpflichtungen nach den Spielen können die Athletinnen jedoch nicht teilnehmen.»

Vom Weissen Haus gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Die US-Frauen hatten sich am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien Gold gesichert.

Trump lädt Männer zur State of the Union ein

Zuvor kursierte in sozialen Medien ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada am Sonntag. Zahlreiche US-Medien griffen das Video auf. Trump ist den Aufnahmen nach per Handy zugeschaltet, gratuliert dem Team und lädt die Männer zur State of the Union – der jährlichen Grundsatzrede zur Lage der Nation im Kongress – Dienstagabend (Ortszeit) ein.

Dann sagt er: «Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.» Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.

0:47 Als Hockey-Fan im Publikum: Für Shiffrin gibts nach US-Sieg kein Halten mehr