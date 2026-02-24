Darum gehts
- US-Eishockey-Olympiasiegerinnen lehnen Einladung von Präsident Trump ab
- Trump scherzte über Frauen-Team und lud Männer zur State of the Union ein
- US-Frauen gewinnen Gold am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien
Die US-Eishockey-Olympiasiegerinnen haben eine Einladung von Präsident Donald Trump (79) ausgeschlagen. Der hatte zuvor vor den Männern über die Einladung gewitzelt.
«Wir sind aufrichtig dankbar für die Einladung an unser mit der Goldmedaille ausgezeichnetes US-amerikanisches Frauen-Eishockeyteam und wissen die Anerkennung ihrer aussergewöhnlichen Leistung sehr zu schätzen», hiess es in einer Erklärung der Auswahl. «Aufgrund des Zeitpunkts und bereits zuvor vereinbarter akademischer und beruflicher Verpflichtungen nach den Spielen können die Athletinnen jedoch nicht teilnehmen.»
Vom Weissen Haus gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Die US-Frauen hatten sich am Donnerstag bei den Winterspielen in Italien Gold gesichert.
Trump lädt Männer zur State of the Union ein
Zuvor kursierte in sozialen Medien ein Video aus der Kabine der US-Männer nach deren Triumph gegen Kanada am Sonntag. Zahlreiche US-Medien griffen das Video auf. Trump ist den Aufnahmen nach per Handy zugeschaltet, gratuliert dem Team und lädt die Männer zur State of the Union – der jährlichen Grundsatzrede zur Lage der Nation im Kongress – Dienstagabend (Ortszeit) ein.
Dann sagt er: «Ich muss euch sagen, wir müssen die Frauenmannschaft mitbringen, das wisst ihr doch.» Ansonsten würde es wahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn geben, scherzte der Präsident und die Spieler lachten.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.