Weshalb die US-Fahne spiegelverkehrt abgebildet ist

«Die USA können nicht mal ihre Flagge korrekt auf ihr Outfit platzieren», schreibt ein User auf X – und liegt damit falsch. Die Fahnen auf den rechten Ärmeln der US-Ski-Anzüge des US-Teams bei Olympia sind mit Absicht spiegelverkehrt abgebildet.
Es handelt sich dabei um eine Tradition aus den USA. Die Flagge soll so aussehen, als würde sie sich in Bewegungsrichtung «im Wind» befinden. Wenn also ein Athlet unterwegs ist, weht die Flagge zurück. Die Flagge soll Bewegung, Angriff, Vorwärtsdrang symbolisch darstellen. Auch auf Uniformen (Militär, Feuerwehr, Polizei) und Flugzeugen wird die US-Flagge daher so abgebildet.
Im Umkehrschluss gilt: Wollen US-Stars die Flaggen an der linken Seite tragen, wird die normale Version mit den Sternen am linken oberen Rand verwendet. Also die Sterne müssen immer nach vorne gerichtet sein.
