DE
FR
Abonnieren

Auch bei Olympia ein No-Go?
BBC-Reporter provoziert Italiener mit Ananas-Frage

Pizza Hawaii in Italien bestellen? Dieser BBC-Reporter wagt den Versuch in Mailand und testet, wie ernst es die Italiener mit ihrer Pizza-Tradition meinen.
Publiziert: vor 41 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen