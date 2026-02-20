Beide Schweizer im Super-Final
Noé Roth und Pirmin Werner können nicht mehr aus den Top 6 verdrängt werden. Heisst: Beide Schweizer erreichen den Super-Final. Dort geht dann alles bei 0 los. Ein Sprung entscheidet über Gold, Silber und Bronze. Gegner der beiden Schweizer sind vier Springer aus China.
Zweiter Final-Sprung von Noé Roth
Als Führender nach dem ersten Sprung geht Roth nicht volles Risiko. Und der Zuger patzt etwas bei der Landung. Seine Punkte aus dem ersten Versuch dürften aber für den Super-Final der Top 6 reichen.
Erster Final-Sprung von Pirmin Werner
Auch der zweite Schweizer zeigt im Final einen Sprung mit fünf Schrauben. Und auch Quali-Sieger Werner liefert ab, steht seinen Versuch. Er setzt sich hinter Landsmann Roth auf Platz zwei. Wow!
Erster Final-Sprung von Noé Roth
Der Schweizer zeigt gleich mit dem ersten von zwei Final-Versuchen einen Top-Sprung mit fünf Schrauben. Und er steht ihn. Das ist schon einmal eine starke Vorlage von Roth. 131,56 Punkte für den Weltmeister. Zur Erklärung: Alles über 120 Zähler sind absolute Top-Noten. Das könnte für den Super-Final der besten sechs Springer reichen.
Startliste erster Finaldurchgang
Als Springer mit der tiefsten Quali-Note wird Noé Roth den ersten Final-Durchgang eröffnen. Pirmin Werner kommt dann als zwölfter und damit letzter Athlet.
Zwei Schweizer im Final
Mit Noé Roth (25) und Pirmin Werner (26) sind auch zwei Schweizer im Final dabei. Der Zuger Roth wurde letztes Jahr in St. Moritz Weltmeister. Der Schaffhauser Werner holte Bronze. Klar, haben die beiden Schweizer auch in Livigno Ambitionen auf die Medaillen. Allerdings: Im Weltcup belegt Roth «nur» Platz 7, Werner Position 6. Dominiert wird die Szene von den Springern aus China. In der Quali vom Freitagmorgen hinterlassen die Schweizer einen unterschiedlichen Eindruck: Werner erhält die beste Note aller Springer, Roth muss als 12. lange um die Final-Quali zittern.
Hallo und herzlich willkommen
12 Athleten haben sich für den Final qualifiziert. In der Entscheidung hat jeder Springer zwei Versuche, um sich für den Superfinal der Top 6 zu qualifizieren.
