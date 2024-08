Marta und Brasilien scheitern auch im dritten Anlauf an den USA. Die sechsfache Weltfussballerin gewinnt zum dritten Mal Silber, während die USA zum fünften Mal jubeln.

1/6 Marta verpasst in ihrem letzten Spiel für Brasilien die Goldmedaille.

Jonas Lang Redaktor Sport

Der grosse Traum von Marta (38) platzt. Die sechsfache Weltfussballerin verabschiedet sich mit Olympia-Silber von der internationalen Fussballbühne. Es war ihr letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Die USA erweisen sich zu stark für die brasilianische Auswahl – schon wieder. Bereits 2004 und 2008 verlieren die Brasilianerinnen den Final gegen die US-Truppe. Und bereits 2004 und 2008 geht Marta als Verliererin vom Feld.

Am Samstag macht – wie 2004 und 2008 – ein Treffer den grossen Unterschied. Mallory Swanson schiesst die USA in der 57. Minute mit der zweiten Grosschance zur Goldmedaille – es ist ihr viertes Turniertor. Ein langer Pass in die Tiefe hebelt die Brasilien-Defensive aus, Swanson bleibt eiskalt.

Obwohl die Brasilianerinnen besser in die Partie starten, bringen sie den Ball nicht an USA-Torhüterin Naeher vorbei. Einzig die gefährliche Ludmila trifft in der ersten Halbzeit, der Treffer zählt aber wegen Offside nicht.

Keine Wende nach Marta-Einwechslung

Ludmilla macht in der 61. Minute für Marta Platz. Die 38-Jährige hat ihre Sperre von zwei Spielen abgesessen, nachdem sie im Gruppenspiel gegen Spanien mit Rot vom Platz geflogen ist.

In der 88. Minute legt sich Marta den Ball in einer vielversprechenden Freistossposition zurecht. Das Leder fliegt aber knapp über die Latte. Auch die beste Fussballerin der Gegenwart kann die Niederlage nicht abwenden. Zu romantisch wäre diese Fussball-Geschichte gewesen. Für die USA ist es nach einer 12-jährigen Durststrecke die fünfte Goldmedaille für das Frauen-Team.