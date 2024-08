08.08.2024, 21:14 Uhr

200 m: Kälin bleibt unter 24 Sekunden

23,88 Sekunden – eine gute Zeit von Annik Kälin über 200 m, die dafür 992 Punkte erhält. Das ist die siebtbeste Leistung an diesem Abend.

Die Schnellste über 200 m: Katarina Johnson-Thompson, welche die halbe Stadionrunde in 23,44 Sekunden absolviert (1035 Pkt.).

Die Britin beendet damit den ersten Wettkampftag auf Position eins mit 4055 Zählern. Dahinter folgt die belgische Titelverteidigerin Nafissatou Thiam (4007 Pkt.). Dritte ist die US-Amerikanerin Anna Hall (3956 Pkt.).

Kälin liegt in der Gesamtwertung an sechster Stelle mit 3834 Punkten. Am Freitag-Morgen folgt mit dem Weitsprung ihre Paradedisziplin (ab 10.05 Uhr). Danach müssen die Siebenkämpferinnen noch den Speerwurf (ab 11.23 Uhr) und den 800-m-Lauf (ab 20.25 Uhr) absolvieren.