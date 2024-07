Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Was ist Schurters Flight Attendant?

Während des Olympia-Rennens erhält Nino Schurter (38) besondere Unterstützung. Sein Freund und Helfer nennt sich Flight Attendant – auf Deutsch Flugbegleiter. Das ist ein elektronisches Fahrwerkssystem, das auf der Basis verschiedener Sensoren, Änderungen am Setup vornimmt. Je nach Fahrsituation kann es Gabel und Dämpfer vollautomatisch verstellen. So soll der Sportler stets mit maximaler Effizienz unterwegs sein. Beim 34. Weltcupsieg von Nino Schurter im letzten Sommer hat das Flight-Attendant-System in den knapp 90 Fahrminuten 1325 Anpassungen am Fahrwerk vorgenommen.

So sieht das Mountainbike von Nino Schurter aus. Es ist mit dem Flight Attendant-System ausgestattet.

Was ist ein Dreistellungsmatch?

Der Dreistellungsmatch ist eine Olympische Disziplin im Schiessen. Der Wettkampf wird in den drei Stellungen kniend, liegend und stehend absolviert. Pro Stellung feuern die Schützinnen und Schützen 40 Schüsse ab. An den letzten Olympischen Spielen gewann Nina Christen in dieser Disziplin die Goldmedaille.

Im Dreistellungsmatch gehört Nina Christen auch bei diesen Olympischen Spielen zu den Topfavoritinnen.

Was heisst im Schwimmen Lagen?

Dies ist ein Wettkampf mit vier verschiedenen Schwimmstilen. Gesucht wird der kompletteste Schwimmer. Begonnen wird mit Schmetterling (auch Delfin genannt), gefolgt von Rücken, Brust und Freistil. Ein Viertel der Gesamtstrecke wird in jedem Schwimmstil zurückgelegt.

Was ist ein Chicken-Wing im Beachvolleyball?

Ein Chicken-Wing ist eine Abwehrtechnik. Der Spieler hält den Ellbogen auf Schulterhöhe weg vom Körper. Diese Technik wird genutzt, um schnell auf einen unerwarteten Ball zu reagieren, der in die Nähe des Körpers gespielt wird. Der Ball wird mit dem Ellenbogen oder Arm gespielt. Die Haltung des Arms ähnelt einem Hühnerflügel und wird daher Chicken-Wing genannt.

So sieht ein Chicken-Wing im Beachvolleyball aus.

Was ist ein Oxer?

So wird ein Hindernis im Springreiten bezeichnet. Ein Oxer besteht aus zwei Hindernisse mit gleicher Höhe. Dabei kann der Abstand zwischen der vorderen und der hinteren Stange bis zu zwei Meter betragen. Das Pferd muss nicht nur hoch, sondern auch richtig weit springen.

Auf dem Bild überspringt das Pferd ein Oxer-Hindernis.

Was macht ein Schwingbesen im Wasserball?

Der «Eggbeater kick» (Schwingbesen-Kick) ist eine Schwimmtechnik. Dabei führen die Beine abwechselnd eine kreisende Bewegung aus. Diese ähnelt der Rührbewegung eines Schwingbesens. Dank dieser Technik kann der Athlet stabil und aufrecht im Wasser bleiben. Sie wird vor allem im Wasserball und im Synchronschwimmen eingesetzt und ist die Grundlage für alle weiteren Bewegungen im Wasser.

Werbung

Was ist die Tee-Time beim Golf?

Das ist die Abschlagzeit, zu der die Spielerinnen und Spieler ihre Golfrunde beginnen. Beim Abschlag wird das Tee, das aus Holz und Kunststoff besteht, in den Boden gesteckt. Darauf wird der Ball gelegt und von dort in Richtung Loch gespielt.

Der Golfball liegt auf dem gelben Tee. Von dort wird er abgeschlagen.

Was ist Fishing beim Tischtennis?

Damit wird die Situation bezeichnet, wenn sich ein Spieler arg in der Defensive befindet. Er versucht nur noch, den Ball irgendwie ins gegnerische Feld zu spielen. Ideal wäre ein langsamer, möglichst flacher Ball. Mit dem Ziel, selbst wieder in den Angriff zukommen.

Was ist ein Offside beim Kanufahren?

Nichts Regelwidriges wie im Fussball. Im Kanusport wird zwischen Onside und Offside unterschieden. Die Seite des Kanus, auf der sich das Paddelblatt im Wasser befindet, ist Onside oder die aktive Seite. Die andere Seite ist in diesem Moment Offside oder die passive Seite. Beim Kajak (Doppelpaddel) wechseln sich Onside und Offside normalerweise bei jedem Paddelschlag ab.

Am Beispiel von Alena Marx ist das Offside gut zu erkennen. Damit ist jene Seite gemeint, wo auf dem Bild kein Paddel im Wasser ist.