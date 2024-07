Die Olympischen Spiele beginnen. Und schon in den ersten Tagen könnte es für die Schweiz Edelmetall geben. Diese Athleten stehen am Wochenende für uns im Einsatz.

1/11 Am Wochenende gehen in Paris die ersten Medaillen-Entscheidungen über die Bühne.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wettkämpfe finden in Paris seit Mittwoch statt, die ersten Olympiamedaillen werden aber erst nach der Eröffnungsfeier verteilt. Am Wochenende stehen gleich mehrere Highlights auf dem Programm. Und die Schweiz hat die eine oder andere Jubel-Chance.

Am Samstag sind alle Augen auf die Strassen von Paris gerichtet. Dort finden die Rad-Zeitfahren der Frauen und Männer statt. Marlen Reusser (32) wird allerdings nicht zur Verteidigung ihrer Silbermedaille antreten. Wegen gesundheitlicher Probleme musste sie ihre Teilnahme absagen. Ihren Platz übernimmt Elena Hartmann (33). Sie kommt unverhofft zu ihrer Olympia-Premiere – eine Medaille wäre eine grosse Überraschung.

Sticht ein Stefan?

Anders siehts bei den Männern aus. Deren Rennen beginnt zwei Stunden nach demjenigen der Frauen um 16.32 Uhr. Und vor allem ein Schweizer hat noch eine olympische Rechnung offen: Stefan Küng (30). In Tokio fehlten ihm läppische 0,4 Sekunden zu Bronze. Dieses Mal will er den Sprung aufs Podest schaffen. Mit Stefan Bissegger (25) hat die Schweiz einen weiteren Medaillenkandidaten am Start. Spannung ist garantiert.

Das gilt auch für den Sonntagnachmittag. Ab 14.10 Uhr fiebert die Sport-Schweiz beim Cross-Country-Rennen der Frauen mit. Mit Titelverteidigerin Jolanda Neff (31, Absage wegen gesundheitlicher Probleme) und Bronzegewinnerin Linda Indergand (31, nicht selektioniert) fehlen zwei, die in Tokio beim sensationellen Dreifach-Sieg auf dem Podest standen. Trotzdem dürfen wir auf Edelmetall hoffen. Sina Frei (27), die Silber-Heldin von Tokio, und Alessandra Keller (28) haben das Zeug, um den Sieg mitzufahren.

Tennis, Fechten und Rudern

Schweizer Athletinnen und Athleten kämpfen an den ersten beiden Wettkampftagen nicht nur um Medaillen, sondern auch ums Weiterkommen. So werden die Erstrundenpartien im Tennis gespielt. Stan Wawrinka (39) trifft auf den Russen Pawel Kotow (25), gegen den er vor erst zwei Monaten in der 2. Runde der French Open das erste Mal gespielt hat. Viktorija Golubic (31) hat mit der Weltnummer 6 Jessica Pegula (30) gleich ein ziemliches Brett vor der Brust. Wann ihre Spiele genau beginnen werden, ist noch offen.

Um 11.15 Uhr am Samstag ist für Degenfechterin Pauline Brunner (29) der Sechzehntelfinal gegen die Amerikanerin Hadley Husisian (21) angesetzt. Die Medaillen werden in den Halbfinals ab 19 Uhr ausgefochten. Am Sonntag tritt bei den Männern Alexis Bayard (28) in der Runde der letzten 32 gegen den Belgier Loyola Neisser (25) an (13.15 Uhr). Ebenfalls auf der Kampfmatte steht am Sonntag Judoka Binta Ndiaye (19). Für sie geht es im Sechzehntelfinal (ab 10.06 Uhr) gegen die Argentinierin Sofia Fiore (28).

Werbung

Im Rudern stehen Vorläufe auf dem Programm. Am Samstag gilt es im Einer für Aurelia-Maxima Janzen ab 10.12 Uhr ernst, auch die Doppelvierer der Männer (12.30 Uhr) und Frauen (12.50 Uhr) stehen im Einsatz. Einen Tag später ist die Reihe am Männer-Zweier mit Roman Röösli (30) und Andrin Gulich (25) um 11 Uhr, dem Leichtgewichts-Doppelzweier mit Jan Schäuble (24) und Raphael Ahumada (23) um 12 Uhr sowie dem Männer-Vierer um 12.50 Uhr. Im Wildwasserkanal ist Alena Marx (23) in den Kajak-Vorläufen (16 Uhr und 18.10 Uhr).

Nicht nur Olympia ist Trumpf

Früh aufstehen müssen die Sportfans, wenn sie am Sonntag Nina Christen (30) und Audrey Gogniat (21) die Daumen drücken wollen. Die Quali mit dem Luftgewehr über 10 m beginnt um 9.15 Uhr. Tags zuvor ist Jason Solari (24) über die gleiche Distanz mit der Luftpistole ab 10.30 Uhr im Einsatz.

Zu guter Letzt gibts am Sonntag zudem Schweizer Badminton-Action. Dort beginnt die Gruppenphase für Tobias Künzi (26) um 11 Uhr, Jenjira Stadelmann (24) steht ab 19.30 Uhr im Einsatz.

Daneben gibt es weitere Wettkämpfe ohne Schweizer Beteiligung. Und wer keine Lust auf Olympia hat, kann auf die Super League ausweichen – oder am Sonntag den Brünig-Schwinget verfolgen.