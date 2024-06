Die russischen Judoka werden nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Der russische Judo-Verband lehnt die Bedingungen des IOC ab und verzichtet auf die Entsendung von Athleten.

Russischen Judoka nehmen nicht an Olympia teil

Die olympischen Spiele in Paris finden ohne russische Judoka statt.

Die Olympischen Spiele in Paris werden ohne russische Judoka stattfinden. Wie der nationale Verband mitteilte, werden auch die vier vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als neutrale Athleten zugelassenen Sportler nicht in Paris antreten.

«Die russische Judo-Nationalmannschaft wird keine demütigenden Bedingungen akzeptieren und nicht mit der von Funktionären des Internationalen Olympischen Komitees vorgeschlagenen Zusammensetzung an den Spielen in Paris teilnehmen», hiess es in einer Erklärung auf der Homepage des russischen Judo-Verbandes. Diesen Entscheid habe das Verbandspräsidium einstimmig beschlossen.

Sportler aus Russland und Belarus dürfen wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine an den Olympischen Spielen nur unter Auflagen und als neutrale Athleten starten. Von den russischen Judoka hatte das IOC aus 17 Kandidaten lediglich zwei Männern und zwei Frauen die Freigabe für Paris erteilt.