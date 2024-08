Schiessen ist ein Schweizer Frauen-Sport

Das Bild vom Schiesssport ist männerdominiert. Man verbindet ein Gewehr mit dem Militär, mit Gewalt und Krieg. Ein absolutes Missverständnis, wie Daniel Burger, Leiter im Bereich Spitzensport und Nachwuchsförderung beim Schweizer Schiesssportverband, zu Blick sagt.

«Das Luftgewehr hat absolut nichts mit dem Militär zu tun. Man versucht, uns ständig in eine Ecke zu drängen, in die wir nicht gehören.» Damit erklärt Burger auch, warum so viele Schweizer Frauen an der Weltspitze mitschiessen. Nina Christen war in Paris die Fahnenträgerin für die Schweiz, Audrey Gogniat gewann eine Bronzemedaille und Chiara Leone sicherte sich sogar den Sieg. «Es ist keine Männersportart», sagt Burger. «Weltweit gesehen hat es bestimmt gleich viele Frauen wie Männer, die Schiessen als Spitzensport betreiben.»

Und noch ein weiteres Lob spricht Burger aus: «Frauen bringen einfach dieses Mindset mit. Die wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Sie scheuen keine Mühen, um an ihr Ziel zu kommen.» Deshalb seien die Schweizer Frauen auch international so erfolgreich. Dazu kommt noch das Leistungszentrum in Biel BE, das die Athleten enorm unterstützt.

Burger: «Wir schaffen mit unserem Leistungszentrum in Magglingen das, wovon andere Nationen nur träumen können.» Die WG-Zimmer für die Athleten sind in der Nähe der Schiessanlage in Biel, die Sportler sparen sich Wegzeiten und Energie. Sie werden sportpsychologisch betreut und haben ein komplettes Team, das sich vor Ort um sie sorgt.

«Der Erfolg, den wir jetzt spüren, kommt nicht aus dem Nichts.» Der Schiesssport in der Schweiz hat lange dafür gearbeitet, an den Punkt zu kommen, an dem er jetzt ist. Es ist an der Zeit, diesem Sport Tribut zu zollen und anzuerkennen, dass diese Disziplin genauso wenig oder viel mit dem Militär zu tun hat wie jeder andere Sport auch. (nba)