Paris im Olympia-Ausnahmezustand «Sirenen, Blaulicht – ein Riesen-Chaos»

Die Olympischen Spiele in Paris stehen vor der Tür. Doch die Stadt der Liebe versinkt derzeit in einem Verkehrschaos. Gewisse Metro-Stationen sind gesperrt und an anderen Orten sorgen Polizeikontrollen für verstopfte Strassen. Mehr dazu bei «Karin à Paris»