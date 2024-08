vor 58 Minuten

Hallo und herzlich willkommen zum Marathon der Frauen

Für die Schweiz stehen in Paris Fabienne Schlumpf (33) und Helen Bekele (29) in Paris am Start. Zu den Favoritinnen über die 42,195 Kilometer gehören die beiden nicht, auch wenn Schlumpf vor drei Jahren in Tokio 12. wurde. Gestartet wird um 8 Uhr beim Hôtel de Ville. Dann gehts in einer grossen Schlaufe mit Wendepunkt in Versailles zurück zum Ziel bei der Esplanade des Invalides.