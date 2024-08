1/10 War die Zeit gut?

Er ist mehrfacher Welt- und Europameister, Gesamtweltcupsieger – aber alles im Orientierungslauf. An diesen Olympischen Spielen in Paris läuft Matthias Kyburz (34) erstmals auch am Marathon mit – und liefert sogleich auch ab! Nach zwei Stunden, elf Minuten und 32 Sekunden läuft Matthias Kyburz als 30. ins Ziel, zieht gar an Victor Kiplangat, dem Marathon-Weltmeister von 2023 vorbei.

«Ich habe das Gefühl, es war ein gutes Rennen. Die Stimmung war gigantisch. Im Grossen und Ganzen bin ich gut über die Runde gekommen», gibt sich Kyburz nur vier Monate nach seinem Marathon-Debüt im SRF-Interview bescheiden. Beeindruckend ist Kyburz' Endergebnis auch deshalb, weil er in Rennhälfte noch auf Rang 56 stand – alles aber Taktik, wie er selbst sagt: «Es war die Taktik, dass ich mich über die Steigung nicht kaputt mache und auf den letzten 10 Kilometern das Feld von hinten aufrollen kann. Es klingt jetzt so locker, ich habe extrem gelitten und merkte, wie ich langsamer geworden bin.»

Trotz Leidenszeit auf über 42 Kilometer durch die französische Hauptstadt konnte der Olympia-Marathon-Debütant aber auch einige Momente geniessen. «Es hatte einige ganz coole Momente während des Rennens. Als wir in Versailles um die Ecke gekommen sind etwa. Das sind Momente, bei denen man denkt ‹Wow› – auch wenn man am Leiden ist.» Noch offen lässt Kyburz kurz nach dem Rennen seine Marathon-Zukunft.

Tolle Abraham-Dernière

Eine Olympia-Zukunft nicht mehr geben dürfte es derweil bei Tadesse Abraham (41). Länger war nicht sicher, ob Abraham bei seiner Olympia-Dernière das Rennen überhaupt durchziehen wird. Vor den Spielen machte ihm sein Oberschenkel zu schaffen, zwickte immer wieder. Abraham zieht letztlich durch – und holt sich bei seiner Dernière den starken 38. Platz.

Marathon-Gold holt sich derweil Tamirat Tola aus Äthiopien. Wegen eines Ausfalls eigentlich erst spät in den Kader gerutscht, greift Tola früh an – und lässt sich den Sieg danach nicht mehr nehmen. Die schwierige Strecke mit einigen Steigungen (bis zu 5,8 %) beendet er in 2:06:26 Stunden – und stellt damit auch gleich olympischen Rekord auf. Silber geht an Bashir Abdi aus Belgien, Bronze an den Keniar Benson Kipruto.

