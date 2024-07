1/6 Nils Stump in seinen neuen Olympia-Klamotten.

Nele Bachmann Praktikantin Sport

Grand Slam Gold, WM-Gold und der erste Platz beim European Open: Es gibt nur wenige Turniere, die Judoka Nils Stump (27) in der Gewichtsklasse unter 73 Kilo noch nicht gewonnen hat. Olympia ist eines davon. Bei den letzten Spielen in Tokio musste Stump ein frühes Aus verkraften und beendete das Turnier auf dem 17. Platz.

Wird er in Paris seine Gegner so mühelos wie bei vielen anderen Wettkämpfen auf die Matte legen, oder bleibt olympisches Edelmetall für ihn unerreichbar? Als der Zürcher in Dietikon ZH seine olympische Kleiderkollektion abholte, sprach er mit Blick über Hoffnungen, Ängste und seinen jüngeren Bruder, der immer mit dabei ist.

Der Medaillentraum: Wird er Realität?

«Ich glaube, es ist normal im Sport, dass man etwas Nervosität verspürt. Es kann nun einmal schnell gehen, vor allem im Judo. Wenn du den ersten Kampf verlierst, bist du fertig», sagt Stump. Er erklärt jedoch auch, dass er sich von äusseren Erwartungen nicht zu sehr beeinflussen lassen will. «Aber wenn es am Schluss für eine Medaille reicht, bin ich happy», fügt er schmunzelnd an.

Bei diesem Vorhaben unterstützen werden ihn Freunde und Familie. Alle haben Tickets, um seinen Wettkampf live vor Ort mitverfolgen zu können. Einer jedoch hat sich mehr als nur einen Sitz auf der Tribüne gesichert. Siro Stump, Nils Stumps Bruder, hat sogar eine Akkreditierung fürs olympische Dorf – er ist offizielles Mitglied der Delegation.

Sein Bruder wird hautnah dabei sein

«Mein Bruder kommt mit als Sparringpartner», sagt Stump ganz beiläufig, als wäre es das Normalste auf der Welt. «In Tokio war er auch schon mit dabei. Das hilft extrem, wenn man so eine nahe Bezugsperson hat.» Siro Stump hat dem Spitzensport vor zweieinhalb Jahren, als er sein BWL-Studium begann, den Rücken gekehrt. Dennoch trainiert er noch zwei- bis dreimal in der Woche, um in Form zu bleiben. «Ich habe schon immer sehr gern mit Nils trainiert und finde es hervorragend, nun so nah an den Olympischen Spielen dran zu sein», meint der 25-jährige Bruder des Weltmeisters.

«Schlussendlich ist mein Ziel, ihn ein wenig zu pushen und ihm ein gutes Gefühl zu geben. Wir wissen, dass er alle seine Gegner schlagen kann, denn er hat sie alle schon einmal geschlagen», sagt Siro Stump und grinst dabei ein wenig. Eines ist sicher: Nils Stump hat seinen grössten Fan ganz nah bei sich.

Am 29. Juli steht für Nils Stump der grosse Tag an. Die Vorrunde im Judo. Die Chancen stehen gut für den Mann, der in den vergangenen Jahren so viele Turniere gewonnen hat. Wer bestimmt am lautesten mitjubeln wird, sollte es für einen Podestplatz reichen, ist wohl der Sparringpartner des Judoka.