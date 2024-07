Wie viele Goldmedaillen holt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Paris? Gib deinen Tipp ab und gewinne eine Sportuhr im Wert von 300 Franken!

Wie viel Gold holt sich die Schweiz bei den Olympischen Sommerspielen? Gib deinen Tipp ab und gewinne eine Sportuhr im Wert von 300 Franken.

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Kommende Woche ist es so weit: Die Olympischen Sommerspiele gehen in die nächste Runde. Vom 26. Juli bis 11. August heisst es also «Go, go, go!» Gastgeber für die Veranstaltung wird Paris sein. In der französischen Hauptstadt treffen sich Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt und kämpfen beim Badminton, Beachvolleyball, Fechten und bei vielen weiteren Disziplinen um Gold.

Natürlich ist auch die Schweiz vor Ort. 128 Athletinnen und Athleten werden für die Schweiz teilnehmen. Da gibts also ziemlich viel Gold zu ergattern. Die Frage ist nur, wie viel holt die Schweiz? Genau das will Blick von dir wissen!

Mach mit bei unserem Tippspiel! Gib an, wie viel Gold die Schweiz holt, und gewinne mit etwas Glück eine neue Sportuhr von Polar.

Die GPS-Sportuhr Ignite 3 in Schwarz von Polar Die Fitnessuhr mit GPS kann über Bluetooth verbunden werden und hat einen integrierten Pulsmesser. Ausserdem hat sie folgende Smartfunktionen: Musiksteuerung, Smartphone-Benachrichtigungen und eine Wecker-Funktion. Polar Die Fitnessuhr mit GPS kann über Bluetooth verbunden werden und hat einen integrierten Pulsmesser. Ausserdem hat sie folgende Smartfunktionen: Musiksteuerung, Smartphone-Benachrichtigungen und eine Wecker-Funktion. Mehr

Gib deinen Tipp gleich hier ab

Wie viel Gold holt sich die Schweiz an den Olympischen Spielen in Paris? Gib deinen Tipp gleich hier via Formular ab und vergiss deine Kontaktangaben nicht, damit wir dich bei einem Gewinn kontaktieren können!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 25. Juli 2024, um 20 Uhr. Der Gewinner wird nach den Olympischen Spielen ermittelt und benachrichtigt. Wenn mehrere Personen auf dem gleichen Rang klassiert sind, wird der Preis unter den Spielern mit dem richtigen Tipp verlost. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.