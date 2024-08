1/4 Undankbarer Vierter über 100 m Schmetterling: Noè Ponti.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noè Ponti verpasst Schweizer Schwimm-Geschichte um einen Hauch. Eine Zehntelsekunde fehlt dem Tessiner über 100 m Schmetterling zu einer zweiten olympischen Medaille nach der bronzenen vor drei Jahren in Tokio.

Erst vier Schweizer haben in der olympischen Geschichte eine Medaille gewinnen können. Ponti bietet sich am Samstagabend in der La Défense Arena die Möglichkeit, als erster einen zweiten Podestplatz einzufahren. Selbst die Goldmedaille scheint in seiner Paradedisziplin im Bereich des Möglichen.

Deutlich über Schweizer Rekord

Am Ende scheitert der 23-Jährige als Vierter des Finals ganz knapp. Vor ihm klassieren sich der ungarische Olympiasieger Kristof Milak und die beiden Kanadier Josh Liendo und Ilya Kharun.

Während Milak und Liendo wohl auch bei einem perfekten Rennen von Ponti ausser Reichweite gewesen wären, ist Kharun mit seinen 50,45 in Schlagdistanz. Mit 50,55 bleibt Ponti deutlich über seinem Schweizer Rekord (50,16), den er im April an den Schweizer Meisterschaften in Uster schwamm.