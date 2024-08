vor 36 Minuten

Herzlich willkommen

Am Freitagabend holte sich Zoé Classens (23) im BMX-Racing Olympia-Bronze. Heute wird die Waadtländerin im Maison Suisse in Paris empfangen. Ab 16.30 Uhr startet die Feier. Bei uns bist du live im Ticker und im Stream dabei.

Um 18.00 Uhr geht es gleich mit dem nächsten Empfang weiter. In Biel findet die Medaillen-Feier der Schweizer Schützinnen statt. Audrey Gogniat (21) holte im Luftgewehrschiessen über 10 m mit Bronze die erste Schweizer Olympia-Medaille in Paris. Am Freitag legte Chiara Leone (26) im Dreistellungskampf sensationell mit der ersten Gold-Medaille der Schweizer Delegation nach. Den Empfang gibts ebenfalls bei uns live im Ticker und im Stream.