Bei Olympischen Sommerspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 5. August ins Geschehen eingreifen.

Silber-Heldin Derron greift an – macht Kambundji Final klar?

Diese Schweizer sind am Montag im Einsatz

1/5 Nach ihrem Silber-Coup in der Mixed-Staffel im Einsatz: Julie Derron.

Die Triathleten eröffnen Olympia-Tag Nummer zehn. In der Schweizer Mixed-Staffel dabei: Silber-Heldin Julie Derron. Sie bildet zusammen mit Cathia Schär, Max Studer und dem für Simon Westermann (Magen-Darm-Infekt) extra angereisten Sylvain Fridelance ein Quartett.

Ihren ersten Paris-Auftritt hat Angelica Moser. Für die amtierende Stabhochsprung-Europameisterin gilt es am Mittag in der Qualifikation ernst. Ein weiteres Schweizer Leichtathletik-Aushängeschild muss spät am Abend ran: Mujinga Kambundji (EM-Gold 2024) bestreitet über 200 m den Halbfinal.

Um die Medaillen gehts am Nachmittag bei den Frauen und den Männern im Kanu-Slalom. Unsere Hoffnungen ruhen auf Alena Marx und Martin Dougoud.

Ab 8 Uhr: Triathlon

Mixed, Julie Derron, Cathia Schär, Max Studer, Sylvain Fridelance

Medaillenwette Schär: «Ich würde den Genfersee schwimmend überqueren.»

Medaillenwette Studer: «Dann schicke ich ein Video, wie ich in St. Moritz in der kalten Inn ein Schwimmtraining mache.»

Ab 10 Uhr: Klettern

Männer, Bouldern & Lead, Halbfinal Bouldern, Sascha Lehmann

Ab 10.05 Uhr: Leichtathletik

Männer, 400 m Hürden, Runde 1, Julien Bonvin

Ab 10.40 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Stabhochsprung, Qualifikation, Angelica Moser, Pascale Stöcklin

Medaillenwette Moser: «Ich würde ein Eishockey-Training mit meinem Freund Kevin Bozon (spielt bei Ajoie, Anm. d.Red) absolvieren.»

Ab 11.06 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 400 m Hürden, Hoffnungslauf, Yasmin Giger

Ab 11.20 Uhr: Leichtathletik

Männer, 400 m, Hoffnungslauf, Lionel Spitz

Medaillenwette: «Ich würde jedes weitere Rennen der Saison mit einer lustigen Perücke bestreiten.»

Ab 12.00 Uhr: Kitesurfen

Frauen, 5., 6., 7. und 8. Wettfahrt, Elena Lengwiler

Ab 12.15 Uhr: Segeln

Frauen, ILCA-6-Rennen, 9. und 10. Wettfahrt, Maud Jayet

Ab 12.50 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 200 m, Hoffnungslauf, Léonie Pointet

Halbfinalwette: «Im Falle eines Halbfinaleinzuges würde ich mit einem anderen Athleten die Sportart tauschen.»

Ab 14.00 Uhr: Reiten

Einzel, Springen, Qualifikation, Martin Fuchs, Edouard Schmitz, Steve Guerdat

Ab 15.30 Uhr: Kanu

Frauen, Slalom, Kajak-Cross, Viertelfinal, Alena Marx (evtl. Halbfinal 16.15 Uhr, evtl. Final 16.55 Uhr)

Ab 15.52 Uhr: Kanu

Männer, Slalom, Kajak-Cross, Viertelfinal, Martin Dougoud (evtl. Halbfinal 16.28 Uhr, evtl. Final 17.00 Uhr)

Ab 17.05 Uhr: Segeln

Mixed, 470-Rennen, 7. und 8. Wettfahrt, Maja Siegenthaler/Yves Mermod

Ab 19.55 Uhr: Leichtathletik

Männer, 200 m, Runde 1, William Reais, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson

Ab 20.45 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 200 m, Halbfinal, Mujinga Kambundji, evtl. Léonie Pointet

Medaillenwette Kambundji: «Ich würde meine Trainingsgruppe zu einem Essen bei Andreas Caminada einladen.»