Bei Olympischen Sommerspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 9. August ins Geschehen eingreifen.

Diese Schweizer sind am Freitag unsere Medaillentrümpfe

Vierte Plätze hats für die Schweiz an diesen olympischen Spielen wahrlich schon genug gegeben. Nach der knappen Niederlage unseres Beachvolley-Duos Hüberli/Brunner haben diese im Spiel um Bronze gegen die Australierinnen Artacho del Solar/Clancy eine zweite Medaillenchance. Wie Hüberli/Brunner den Lederplatz abwenden, wird der Abschluss des olympischen Freitags.

Lanciert wird dieser von einer unerwarteten Medaillenhoffnung. Dank einer überragenden 2. Runde liegt die Golferin Morgane Métraux zu Wettbewerbs-Hälfte auf dem 1. Platz – und ärgert damit manche Favoritin. Ob sie das durchziehen kann? Nach der 3. Runde am Freitag folgt am Samstag in der 4. Runde die Entscheidung um die Medaillen.

Viel Edelmetall wird auch in der Leichtathletik vergeben. Mit den 4. Plätzen von Simon Ehammer (Weitsprung) und Angelica Moser (Stabhochsprung) haben unsere grössten Medaillentrümpfe nicht gestochen. Sowohl bei Siebenkämpferin Annik Kälin als auch bei der 100-m-Staffel der Frauen wäre der Schritt aufs Podest eine mittelgrosse Sensation. Die Daumen sind jedenfalls gedrückt!

Ab 9 Uhr: Golf

Frauen, 3. Runde: Albane Valenzuela, Morgane Métraux

Medaillenwette Albane Valenzuela: «Ich würde einen Lauf über 10 km absolvieren.»

Ab 10.05 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Siebenkampf, Weitsprung: Annik Kälin

Medaillenwette Annik Kälin: «Dann wage ich einen Sprung in die Seine am Morgen früh als Erste.»

Ab 10.40 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Staffel 4x 400 m: Giulia Senn, Julia Niederberger, Annina Fahr, Yasmin Giger



Ab 11.20 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Siebenkampf, Speer: Annik Kälin (evtl. auch um 12.30 Uhr)

Ab 12.05 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 100 m Hürden, Halbfinal: Ditaji Kambundji



Ab 13.40 Uhr: Moderner Fünfkampf

Männer, Halbfinal: Alexandre Dällenbach



Medaillenwette Alexandre Dällenbach: «Dann mache ich ein Video, in dem ich ‹We are the Champions singe›.»

Ab 18.09 Uhr: Rad Bahn

Frauen Madison, Final: Aline Seitz, Michelle Andres



Ab 19.30 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Staffel 4x 100 m: Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet, Mujinga Kambundji



Medaillenwette Mujinga Kambundji: «Dann lade ich meine Trainingsgruppe zum Essen bei Caminada ein.»

Medaillenwette Léonie Pointet: «Im Falle eines Halbfinaleinzuges würde ich mit einem anderen Athleten die Sportart tauschen.»

Ab 20.15 Uhr: Leichtathletik

Frauen, Siebenkampf, 800 m Final: Annik Kälin

Ab 21 Uhr: Beachvolleyball

Frauen, Spiel um Bronze: Nina Brunner/Tanja Hüberli