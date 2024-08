Bei Olympischen Sommerspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 6. August ins Geschehen eingreifen.

Diese Schweizer sind am Dienstag im Einsatz

1/6 Steve Guerdat macht am Dienstag mit Martin Fuchs den Anfang aus Schweizer Sicht.

Nach dem Scheitern mit dem Team haben sich die Schweizer Springreiter in der Einzel-Quali rehabilitiert. Steve Guerdat und Martin Fuchs reiten am Morgen im Schlosspark von Versailles um eine Einzelmedaille. Wiederholt Guerdat gar seinen Gold-Coup von London? Am Nachmittag könnte es durch Maud Jayet Schweizer Segel-Edelmetall geben.

Richtig viel Spannung verspricht der Abend: Simon Ehammer will im Weitsprung die erste Schweizer Leichtathletik-Medaille bei Olympia seit Werner Günthör 1988 in Seoul holen.

Danach bleiben wir im Sand: Unsere beiden Beachvolleyball-Duos spielen um den Einzug in die Halbfinals.

Ab 10 Uhr: Springreiten

Einzel-Final, Männer, Steve Guerdat, Martin Fuchs

Ab 12 Uhr: Leichtathletik

Männer, 400 m Hürden, Hoffnungslauf, Julien Bonvin

Ab 12.15 Uhr: Segeln

470 Mixed, Rennen 9, Siegenthaler/Mermod, Rennen 10: 13.22 Uhr

Ab 12.30 Uhr: Leichtathletik

Männer, 200 m, Hoffnungslauf, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson

Ab 12.31 Uhr: Kitesurfen

Frauen, Rennen 9, Elena Lengwiler, Rennen 10: 12.38 Uhr, Rennen 11: 13.03 Uhr, Rennen 12: 13.28 Uhr

Ab 14.43 Uhr: Segeln

Frauen, ILCA-6, Medaillenrennen, Maud Jayet

Ab 20.15 Uhr: Leichtathletik

Männer, Weitsprung, Final, Simon Ehammer

Ab 21 Uhr: Beachvolleyball

Frauen, Viertelfinal, Böbner/Vergé-Dépré – Clancy/Artacho (Aus)

Ab 22 Uhr: Beachvolleyball

Frauen, Viertelfinal, Hüberli/Brunner – Hughes/Cheng (USA)