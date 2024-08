Auch an Tag sieben haben wir Medaillenchancen. Welche Schweizerinnen und Schweizer in welcher Disziplin wann im Einsatz sind, siehst du hier im Überblick.

Gibts am Freitag wieder eine Schweizer Medaille?

1/4 Am Freitag gehts auch für die Golfer weiter – Joel Girrbach im Bild.

Gibts heute die nächste Medaille für die Schweiz? Nachdem Schwimmer Roman Mityukov am Donnerstagabend mit Bronze brilliert hat, gibts auch an Tag sieben Gründe zur Hoffnung auf weiteres Edelmetall.

Die erste Medaillenentscheidung gibts in der Früh im Schiessen: Chiara Leone, die EM-Gold in der Tasche hat, wird um 9.30 Uhr im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch über 50 m eingreifen. Ebenfalls um Edelmetall wirds im Rudern bei den Männern gehen um 11.30 Uhr (Gulich/Röösli) im Zweier ohne Steuermann und im Leichtgewicht Zweier (Schäuble/Ahumada) oder im BMX Racing am Abend. Ab Freitag sind übrigens auch die Leichtathleten im Einsatz.





Ab 9 Uhr: Golf

Männer, 2. Tag, Joel Girrbach

Ab 9.30 Uhr: Schiessen

Frauen, 50 m Dreistellungsmatch, Final, Chiara Leone

Medaillenwette Chiara Leone, Schiessen: «Wenn ich eine Medaille gewinne, absolviere ich meinen ersten Triathlon.»

Ab 9.42 Uhr: Rudern

Frauen, Einer, B-Final, Aurelia-Maxima Janzen



Ab 10.35 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 100 m, Vorrunde, Mujinga Kambundji, Géraldine Frey und Salome Kora

Ab 11.06 Uhr: Schwimmen

Männer, 100 m Schmetterling, Vorlauf, Noè Ponti (21/22 Uhr, evtl. Halbfinal)

Ab 11.30 Uhr: Rudern

Männer, Zweier, Final, Roman Röösli/Andrin Gulich

Ab 11.50 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 100 m, Runde 1, eventuell: Mujinga Kambundji, Géraldine Frey und Salome Kora

Medaillenwette Mujinga Kambundji, Leichtathletik: «Dann lade ich meine Trainingsgruppe zum Essen bei Caminada ein.»

Ab 12.02 Uhr: Rudern

Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier, Final, Jan Schäuble/Raphael Ahumada

Medaillenwette Raphaël Ahumada, Rudern: «Ich würde mich mit Maud Jayet (28) im Segeln versuchen – oder mit Zoé Claessens (23) im BMX.»

Ab 12.05 Uhr: Segeln

Männer, Mixed 470 Dinghy, Rennen 1, Maja Siegenthaler/Yves Mermod (Rennen 2 13.50 Uhr)

Ab 13.13 Uhr: Segeln

Männer, 49er, Final, Arno de Planta/Sébastien Schneiter

Ab 14.23 Uhr: Windsurfen

Männer, Viertelfinal, Elia Colombo (evtl. Halbfinal ab 15.00 Uhr)

Ab 15.30 Uhr: Kajak

Frauen, Kajak Cross, Zeitfahren, Alena Marx

Ab 16.40 Uhr: Kajak

Männer, Kajak Cross, Zeitfahren, Martin Dougoud

Ab 19.10 Uhr: Leichtathletik

Mixed, 4x400 Staffel, Runde 1, Lionel Spitz, Annina Fahr, Yasmin Giger, Giulia Senn, Ricky Petrucciani, Charles Deventay

Medaillenwette Lionel Spitz, Leichtathletik: «Ich würde jedes weitere Rennen der Saison mit einer lustigen Perücke bestreiten.»

Ab 19.45 Uhr: Leichtathletik

Frauen, 800 m, Runde 1, Rachel Pellaud, Valentina Rosamilia, Audrey Werro

Ab 20 Uhr: BMX Racing

Männer und Frauen, Halbfinal und Final, Cedric Butti, Zoe Claessens, Nadine Aeberhard, Simon Marquart

Medaillenwette Cedric Butti: «2017 liess ich mich bei der Junioren-WM überreden, mir im Falle einer Goldmedaille eine Glatze rasieren zu lassen. Und was passierte? Genau, ich holte den Titel. Ich sah danach schrecklich aus. Deshalb würde ich diese Wette bei Olympia auch nicht mehr eingehen. Aber sollte ich tatsächlich eine Medaille in Paris holen, würde ich mir eine Erinnerung daran tätowieren lassen. Blick darf dann natürlich dabei sein!»