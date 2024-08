DJs, Ausstellungen und Essen Das sind die coolsten Nationenhäuser bei Olympia

In der siebten Folge von «Karis à Paris» geht Reporterin Karin Frautschi in verschiedene Häuser der Nation in Paris. Dabei gibt es Konzerte, Ausstellungen, Shows, Beachvolleyballfelder und auch Essen. Welches ist das Beste? Vielleicht sogar das Maison Suisse?