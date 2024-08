DJ Tanja La Croix wagt sich an die Kletterwand und tritt gegen den Olympioniken Sascha Lehmann an. Kann sie den Profi in seiner eigenen Disziplin schlagen? In über zehn Metern Höhe will sich La Croix gegen den Kletterer beweisen.

1/7 Das Duell: DJ Tanja La Croix fordert Sascha Lehmann in seiner eigenen Disziplin heraus!

Nele Bachmann Praktikantin Sport

Fast 20 Meter ragen die Kletterwände um uns herum in die Luft. Wir befinden uns in der Kletterhalle O'Bloc in Ostermundigen BE. Es wird einem schon schwindelig beim Zuschauen, wenn man die Leute beobachtet, wie sie dort oben rumkraxeln. Doch genau das steht heute DJ Tanja La Croix (42) bevor. Sie will den Kletterer Sascha Lehmann (26), der am 2. August nach Paris an die Olympischen Spiele reisen wird, schlagen.

Tanja La Croix macht vieles im Leben, doch geklettert ist sie noch nie. Ganz anders sieht das bei Sascha Lehmann aus. Er beschreibt das Klettern für sich als «das pure Glück» und wird am 5. und am 7. August in Paris um den Finaleinzug im Bouldern und im Lead kämpfen. Und nun hat sich Tanja La Croix zum Ziel gesetzt, diesen Spitzensportler in seiner eigenen Sportart zu schlagen?

Zwei Welten treffen aufeinander

Sobald die beiden fürs Video verkabelt sind, kann es losgehen. Damit die Chancen eines Sieges für La Croix etwas besser stehen, wird Lehmann die gleiche Route wie La Croix machen. Nur, ohne die Hände zu benutzen.

Während La Croix immer müheloser die Boulderwand hinaufkommt, muss Lehmann sich für einen Moment konzentrieren. Ohne Hände, den Körper ganz nah an die Wand gepresst, platziert er seine Füsse präzise auf den Griffen, die an der Wand nach oben führen. Es scheint, als würde er schweben – und man kann nicht anders, als jeden seiner Tritte bewundernd zu verfolgen. Zeitmässig hat La Croix dieses Duell wohl trotz der zauberhaften Leistung vom Kletterer schon gewonnen. Gelingt ihr noch ein weiterer Sieg?

Als Lehmann auf das unbequeme Schuhwerk verweist, zieht La Croix schnell die Parallele zu High Heels, denn die seien fast gleich unangenehm. «Habt ihr eigentlich auch so verkürzte Sehnen, weil ihr ständig auf den Zehen balanciert? Bei hohen Schuhen kann das schnell mal vorkommen.» «Nein, wir haben den Fuss ja schon öfters auch mal flach, vor allem bei so grossen Kletterelementen», antwortet Lehmann ernst und zeigt auf eine grosse, in die Wand eingelassene Halbkugel. Zwei Welten treffen aufeinander – und verstehen sich blendend.

In über 10 Metern Höhe

Nun geht es von der Boulderwand an die hohe Kletterwand. Hier steht ein weiteres Duell an. Wird die Entertainerin Lehmann auf dieser Strecke schlagen können? Der Ehrgeiz hat sie auf jeden Fall gepackt, und sie gibt alles, auch wenn sich in ihren Armen die Ermüdung schon bemerkbar macht.

Doch gegen Lehmann hat sie keine Chance. Flink wie ein Wiesel hangelt er sich innert Sekunden an der Wand hinauf. Oben angekommen, schaut er runter, und beide müssen lachen, als der Kletterer sieht, dass La Croix noch nicht einmal die Hälfte ihrer Route zurückgelegt hat. Doch aufgeben gilt nicht. Oben folgt die letzte Mutprobe: Sie muss sich fallenlassen und darauf vertrauen, dass die Sicherungsanlage sie hält.

Nachdem sie heil unten ankommt, geben die Entertainerin und der Kletterer einander ein High Five. Eine der vielen Herausforderungen hat La Croix mit Sicherheit gewonnen. Dennoch ist am Schluss ziemlich eindeutig, wer nach Paris ins olympische Dorf reisen wird und wer an der Street Parade auflegt. Doch wer weiss, vielleicht nimmt La Croix Lehmann das nächste Mal mit hinters DJ-Pult?