vor 20 Minuten

Infos zur Strecke

Mittlerweile hat das Feld den Louvre passiert und zieht sich bereits erstmals etwas auseinander. Der Weltmeister Victor Kiplangat versucht sich bereits ein erstes Mal abzusetzen. Nun geht es weiter der Seine entlang, raus aus der Stadt in Richtung Versailles.

Genau dort wird es später auch spannend, denn immer wieder gibt es für Profi-Marathon-Strecken unübliche Steigungen – etwas, was dem OL-Läufer Matthias Kyburz zugutekommen könnte. Gerade die Neigung von über 5% zu Beginn des letzten Drittels hat im Vorfeld zu reden gegeben. Sobald diese geschafft ist, geht es dann wieder bergab und in eine flache Phase in Richtung Eiffelturm. In dessen unmittelbarer Nähe geht dann der olympische Marathon der Männer auch zu Ende.