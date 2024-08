1/5 Für Zoé Vergé-Dépré (beim Service) und Esmée Böbner enden die Olympischen Spiele im Viertelfinal.

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Olympia-Viertelfinal für die Debütantinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Es ist das Spiel der Spiele für das junge Duo. Als Aussenseiterinnen haben sie gegen die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy nichts zu verlieren. Diese Rolle liegt den Schweizerinnen. Sie starten perfekt ins Duell. Es ist das sechste zwischen diesen beiden Teams – und Esmeé/Zoé haben in den bisherigen noch nicht mal einen Satz gewinnen können.

Im Startsatz leben die Schweizerinnen lange von ihrer effizienten und stabilen Startphase. Und den Servicefehlern ihrer Gegnerinnen, die praktisch jedes zweite Anspiel verhauen. Trotzdem gelingt es Mariafe/Clancy, das Spiel an sich zu reissen. Die Schweizerinnen brechen ihren Rhythmus mit einem Timeout, machen danach aber nicht genug Boden gut und verlieren 19:21.

Der zweite Satz ist ein Hin und Her. Keines der Duos kann sich entscheidend absetzen. Servicefehler schleichen sich nun auch bei den Schweizerinnen ein, und Böbner bekommt mehr Mühe in der Annahme. Doch der Wind dreht in der Schlussphase. Esmée/Zoé erarbeiten sich einen Drei-Punkte-Vorsprung, zwingen ihre Gegnerinnen in ein Timeout. Trotzdem sie ziehen ihr Spiel durch und mit einem Ass setzt Böbner den 21:16-Schlusspunkt.

Im Tiebreak setzt sich die Erfahrung der Australierinnen durch. Clancy blockt plötzlich besser und die Schweizerinnen reagieren nur noch, statt wie zuvor zu agieren. So endet das Olympia-Märchen von Böbner und Vergé-Dépré mit einem Schlag ins Aus zum 12:15 nach diesem Viertelfinal.

Hier gibts das Spiel zum Nachlesen im Ticker