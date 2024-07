Alle haben Einzelzimmer Hier ist das olympische Dorf ein Kreuzfahrtschiff

An den Sommerspielen in Paris haben im olympischen Dorf alle Athleten ein Kartonbett mit harten Polyethyl-Matratzen in einem WG-Zimmer. Nicht so bei den Surfern, die ihre Disziplin in Tahiti austragen. Ihr Dorf ist ein Schiff, mit Einzelzimmer und normalen Betten.