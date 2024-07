1/5 Pogacar sagt seine Olympia-Teilnahme ab.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Am Sonntag hat Tadej Pogacar (25) zum dritten Mal und in eindrücklicher Manier die Tour de France für sich entschieden. Einen Tag nach seinem grossen Sieg verkündet der Slowene, dass er nicht an den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen in Paris antreten wird.

In einer Mitteilung schreibt der slowenische Verband: «Leider wird Pogacar nicht dabei sein, da er seine Teilnahme aufgrund von Ermüdung abgesagt hat. Er wird durch seinen Mannschaftskameraden Domen Novak ersetzt.»

Pogacar hätte im Strassenrennen zu den Top-Favoriten auf die Goldmedaille gezählt. Neben ihm fehlt auch sein Landsmann Primoz Roglic (34) und der Däne Jonas Vingegaard (27). Vingegaards Olympia-Out wurde nach seinem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt bereits im Juni kommuniziert.