1/4 Der America's Cup 2027 findet vor Neapel statt. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der America's Cup wird 2027 erneut in Europa ausgetragen. Wie die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag verkündet, wird die Küste vor Neapel zum Austragungsort für die 38. Ausgabe des Highlight-Events im Segeln. «Ich bin stolz, ankündigen zu können, dass der America's Cup zum ersten Mal in der Geschichte in Italien ausgetragen wird», sagt Meloni. Die Rennen sollen im Frühjahr und Sommer ausgetragen werden.

Das Emirates Team Neuseeland, das 2024 vor Barcelona mit einem 7:2-Erfolg gegen Britannia zum dritten Mal in Serie die älteste Sporttrophäe der Welt gewann und damit über den Veranstaltungsort bestimmen kann, hatte Pläne für Auckland zuvor verworfen. Der Grund dafür war die fehlende finanzieller Unterstützung durch öffentliche Gelder in Neuseeland.

Im Gegensatz zu 2024 wird das Schweizer Syndikat Alinghi (Sieger von 2003 und 2007) bei der 38. Austragung des ältesten Sportwettkampfs der Welt nicht mit von der Partie sein.