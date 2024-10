Team New Zealand erneut America's-Cup-Sieger

Das Team New Zealand gewinnt zum dritten Mal in Folge den America's Cup.

Das Team New Zealand macht am 37. America's Cup im neunten Duell alles klar.

Das Team Neuseeland gewinnt vor Barcelona den 37. America's Cup. Die Titelverteidigung gegen den Herausforderer Grossbritannien gelingt. Die Finalserie sichern sich die Neuseeländer mit 7:2 Siegen.

Den ersten Matchball nützte das Team New Zealand am Samstag sofort. Der Titelhalter hatte in der Best-of-13-Serie die ersten vier Regatten alle gewonnen. Die Briten tankten letzte Woche kurz Hoffnung, als sie zwei Regatten hintereinander gewannen und auf 2:4 verkürzen konnten. Am Freitag (2) und am Samstag (1) sicherte sich der Favorit aber den Gesamtsieg.

Die achtköpfige neuseeländische Crew umarmte sich und jubelte auf dem Rumpf der 75-Fuss-Taihoro, nachdem sie die «Britannia» in Rennen 9 auf Distanz gehalten hatte. «Was für ein grossartiger Tag, was für ein grossartiges Team, was für ein grossartiges Gefühl», so der neuseeländische Skipper Peter Burling.

Total fünfter Gesamtsieg

Somit bleibt der America's Cup im festen Griff Neuseelands. Die Neuseeländer hatten die älteste Trophäe im internationalen Sport bereits 2017 und 2021 gewonnen. Es war der insgesamt fünfte Gesamtsieg für den Inselstaat im Pazifik.

Grossbritannien hat den America's Cup in seiner 173-jährigen Geschichte noch nie gewonnen und stand erstmals seit sechs Jahrzehnten wieder im Final.