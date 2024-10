Dettwiler plant Start in Australien

Noah Dettwiler hatte bei seinem Sturz am letzten Sonntag in Japan Glück im Unglück. Foto: freshfocus 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 19-jährige Basler Moto3-Pilot hatte sich bei seinem Sturz am letzten Sonntag in Motegi eine Fraktur im unteren Rückenbereich sowie eine Verletzung am rechten Handgelenk zugezogen. Wie sein Management am Freitag mitteilte, wurden bei weiteren Untersuchungen in der Schweiz keine weiteren Verletzungen festgestellt und liegt Dettwiler mit seiner Rehabilitation im Fahrplan.

Dettwiler plant deshalb, nächste Woche beim GP von Australien auf Phillip Island anzutreten. Er muss dafür noch noch den Medical Check vor Ort bestehen.