Viel Technik auf kleinstem Raum DTM-Pilot Fabio Scherer erklärt die Knöpfe auf seinem Lenkrad

Beim DTM-Final auf dem Hockenheimring erklärt DTM-Pilot Fabio Scherer die Knöpfe auf seinem Lenkrad des Ford Mustang GT3.

Publiziert: vor 24 Minuten