DE
FR
Abonnieren

Viel Technik auf kleinstem Raum
DTM-Pilot Fabio Scherer erklärt die Knöpfe auf seinem Lenkrad

Beim DTM-Final auf dem Hockenheimring erklärt DTM-Pilot Fabio Scherer die Knöpfe auf seinem Lenkrad des Ford Mustang GT3.
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
Kommentieren
Motorsport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen