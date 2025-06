Sturz in Spa

1/4 Randy Krummenacher stürzt in Spa schwer. (Archivbild) Foto: freshfocus

Darum gehts Randy Krummenacher stürzt schwer beim Training in Spa, er bricht sich Rückenwirbel

Wetterbedingungen führten zum Unfall, Fahrer hatte Trockenreifen bei Regen

Krummenacher fällt für das Acht-Stunden-Rennen aus, er braucht einige Wochen Ruhe

Julian Sigrist Redaktor Sport

Motorradrennfahrer Randy Krummenacher (35) kann nicht am Acht-Stunden-Rennen von Spa am Wochenende teilnehmen. Wie der Zürcher Oberländer am Donnerstagabend auf Instagram verkündet, ist er im freien Training «schwer gestürzt». Er sei daraufhin ins Spital gebracht worden, wo ein Bruch des sechsten Rückenwirbels festgestellt worden ist.

Der Grund für den Sturz waren laut Krummenacher die Wetterbedingungen. «Ich war auf Slicks unterwegs, als es zu regnen begann. Ich weiss nicht genau wie und warum, aber ich hatte einen Highsider.»

Dass er deshalb für das Acht-Stunden-Rennen von Spa ausfällt, tue ihm «sehr leid». «Ich hatte meine ganze Familie und meine Sponsoren hier, und ich wollte mein Bestes geben, aber so etwas kann passieren.» Er werde sich nun für ein paar Wochen ausruhen müssen, habe aber zum Glück keine ernsthaften Probleme. «Ich versuche, so bald wie möglich zurückzukommen.»